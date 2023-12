Kompleksowe usługi na wyciągnięcie ręki

Kierowca potrzebuje w drodze parkingu, solidnego odpoczynku i dobrego jedzenia. To podstawa. Hegelmann Hub to nie tylko przestronny parking TIR, ale również komfortowy nocleg, pyszne jedzenie w restauracji, a także nowoczesny warsztat i serwis tachografów (realizowany przez zewnętrzną firmę Tacho24)​​​​.

Warsztat HT Trucks & Parts o powierzchni niemal 13 000 m² obejmuje również Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, lakiernię, usługi blacharskie dla wszelkiego rodzaju ciągników oraz naczep. Zespół doświadczonych mechaników zapewnia jakościową realizację wszelkich napraw, przeglądów, diagnostyki i konserwacji pojazdów​​.

Zlokalizowana tu lakiernia jest przystosowana do malowania długich pojazdów, z możliwością obsługi elementów do 40 metrów. W ofercie tego unikalnego auto portu znajdziemy także nowoczesną myjnię samochodową, zdolną do dokładnego czyszczenia zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej części pojazdów​​​​.

Dom w podróży zobowiązuje

Hegelmann Hub posiada przestronne, monitorowane i strzeżone parkingi, które pomieszczą 850 ciężarówek. Na kierowców czeka ponad 750 miejsc noclegowych w Centrum Szkoleniowo-Noclegowym, wraz z dostępem do profesjonalnie wyposażonych siłowni i przechowalni bagażu​​​​. We wspomnianym centrum znajdują się również pralnie oraz kuchnie do samodzielnego przygotowania posiłków. Jest także możliwość skorzystania z restauracji.

Adrian Koziorowski - Head of Branch, HT Trucks & Parts, zarządzający kompleksem Hegelmann Hub

- Jesteśmy przygotowani i otwarci na przyjęcie wszelkiego rodzaju ciągników i naczep. Co było kluczowe w projektowaniu kompleksu, w czasie serwisowania sprzętu, kierowca może odpowiednio odpocząć i zregenerować się przed dalszą trasą. Takie podejście, koncentracja na właściwej obsłudze naszych klientów oraz strategiczna lokalizacja w pobliżu granicy polsko-niemieckiej zachęca coraz więcej firm i kierowców do zatrzymania się na pauzę w naszej bazie – wylicza Adrian Koziorowski, Head of Branch, HT Trucks & Parts, zarządzający kompleksem Hegelmann Hub.

W ostatnim czasie Hegelmann przyłączył się do projektu "Kierunek: Szacunek" fundacji Truckers Life, ukierunkowanego na działania na rzecz poprawy warunków pracy kierowców. Poza weryfikowaniem jakości miejsc przeładunkowych, jest to także platforma edukacyjna dla całego sektora TSL. Wspiera ona kulturę wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw. Hegelmann Hub jest miejscem przyjaznym kierowcom ciężarówek.

