Maszyniści domagają się większego bezpieczeństwa na kolei

Nowy system sterowania

Związkowcy domagają się weryfikacji uczestników ruchu kolejowego, aby nie było wśród nich spółek o niskim kapitale zakładowym, upatrując w nich zagrożenie dla bezpieczeństwa. Wskazują na powolne wdrażanie systemów bezpieczeństwa ETCS i GSM-R. Uważają, że wielomiliardowe inwestycje w te systemy muszą w końcu zacząć się przekładać na ich sprawne funkcjonowanie. „Wciąż brakuje niezawodnego zastosowania ETCS przynajmniej na kluczowych liniach kolejowych, a także wdrożenia komplementarnego systemu radiołączności GSM-R, co stwarza ogromne ryzyko wypadków kolejowych” piszą związkowy w petycji do Ministerstwa Infrastruktury.

Zarządca linii kolejowych PKP PLK negocjuje umowę z Nokią w sprawie zakupu technologii GSM-R i możliwe, że do podpisania umowy dojdzie już w grudniu. Komisja Europejska chce wycofać GSM-R po 2030 roku, ponieważ wykorzystuje standard 2G, ale infrastrukturę będzie można w miarę łatwo przezbroić na przyszłościowy Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) wykorzystujący standard 5G.

Przeciągającą się niepewnością co do ETCS zniecierpliwiony jest także Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych. – Nas interesuje jasna informacja odnośnie tego do kiedy możemy eksploatować dotychczasowy system SHP, przy czym chcę wyraźnie podkreślić, że dla rynku najkorzystniejsze będzie zapewnienie eksploatacji SHP jak najdłużej – wskazuje dyrektor generalny ZNPK Michał Litwin.

Przewoźnicy nie odczuwają żadnych korzyści z wdrażania ERTMS. – To na dzisiaj dodatkowy koszt i dodatkowy element, który komplikuje operacje. Mówiąc wprost, system bardzo często nie działa, gdyż komponenty - pokładowe i przytorowe - od różnych dostawców nie komunikują się ze sobą poprawnie. Co prawda nowe lokomotywy mają fabrycznie montowane urządzenia, ale zdecydowana większość z eksploatowanych – już nie. To kosztuje i nie chcemy tego robić bez potrzeby. Na razie program przezbrojenia nie rusza, w KPO są pieniądze na wyposażenie do 3 proc. lokomotyw. A co z resztą? – pyta retorycznie Michał Litwin.

Niebezpieczne przejazdy

Związkowcy uważają, że za bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych powinna odpowiadać PKP PLK oraz GDDKiA i wspólnie ponosić koszty przebudów. Przypominają, że brakuje przepisów pozwalających karać kierowców łamiących przepisy przy wjeździe na przejazd. – Co z tego, że jest dokumentacja filmowa lub zdjęciowa z przejazdu, jeśli policja nie może karać mandatem wykroczenia? – zastanawia się przewodniczący ZZMK.