Protest na granicy będzie dalej trwał

Ministerstwo Infrastruktury odbyło 8 stycznia cztery spotkania w sprawie protestu na granicy: dwa z przedstawicielami transportowców z udziałem ministra Dariusza Klimczaka – Komitetem Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu oraz Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych oraz dwa w formacie polsko-ukraińskim z udziałem wiceministra Pawła Gancarza. Wcześniej, 5 stycznia 2024 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, Paweł Gancarz wziął udział w rozmowach z organizatorami protestów na granicy polsko-ukraińskiej. — Zniwelowanie przyczyn, a tym samym zakończenie protestu, to podstawowy cel naszych intensywnych działań, które wynikają zarówno z szacunku do polskich przedsiębiorców jak i troski o płynność ruchu na granicy z Ukrainą — powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Polsko-ukraińskie rozmowy były prowadzone 8 stycznia w ramach Komisji mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Zasadniczym tematem spotkania było określenie na 2024 rok możliwości wykonywania przewozów drogowych na podstawie zezwoleń ogólnych, które nie zostały objęte postanowieniami umowy Unia Europejska-Ukraina. Omówiono także dane dotyczące wymiany handlowej między obu państwami oraz realizacji przewozów na podstawie dwustronnej umowy o międzynarodowych przewozach drogowych. Ustalono, że rozmowy w ramach polsko-ukraińskiej komisji mieszanej będą kontynuowane w ciągu najbliższych tygodni.

Czytaj więcej Firmy Czy Poczta Polska doczeka rekompensaty? Powolne procedury KE oddalają wypłatę rekompensaty dla Poczty Polskiej i zagrażają płynności finansowej spółki.

Tego samego dnia odbyła się wideokonferencja przedstawicieli ministerstw ds. transportu Polski i Ukrainy w ramach Grupy roboczej ds. zwiększenia udziału polskich przewoźników w rynku transportowym Ukrainy. Wiceminister Paweł Gancarz podczas rozmowy ze swoim odpowiednikiem z Ukrainy Serhiyem Derkaczem zaznaczył, że realizacja pozostających w gestii strony ukraińskiej postulatów, zgłaszanych przez polskich przewoźników, może doprowadzić do szybkiego zawieszenia protestów. Podkreślił też, że podejmowane są wszystkie możliwe wysiłki, aby osiągnąć to w najkrótszym możliwym terminie. Strony zobowiązały się także do wypracowania planu działania na rzecz przywrócenia udziału polskich przewoźników w rynku transportowym Ukrainy.