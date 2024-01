Niemcy sparaliżowane falą protestów

Od rana 8 stycznia stanął ruch na części niemieckich autostrad i dróg lokalnych. – Cała autostrada od Kołbaskowa do Hamburga jest przejezdna, ale zablokowane są zjazdy, protestujący puszczają co jakiś czas samochody. Autostrada B2 od Schwedt w stronę Angermunde jest zablokowana, podobnie jak strefa przemysłowa Grossbeeren, brak możliwości wjazdu i zjazdu. Skrzyżowanie B167/B96 było zablokowane do 15.00 w poniedziałek, 8 stycznia – wylicza prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Dariusz Matulewicz.

Protesty objęły także północno-zachodnią część Niemiec. – Wszystkie moje auta pospóźniały się po 4-5 godzin, a miały ładunki w okolicach Bielefeld i Hanoweru. Na części autostrad ruch stoi, jedna z moich ciężarówek jechała autostradą 5 km przez 5 godzin. Kierowcy szukają objazdów drogami krajowymi, ale są one także zapchane, a policja nie wyznaczyła objazdów. Obawiam się, że samochody po rozładunku nie będą mogły wjechać na autostradę – przyznaje współwłaściciel firmy Trans-Port Wojciech Sieńko.

Czytaj więcej Drogowy Niemcy zablokowane protestami Praktycznie całe Niemcy są zablokowane protestami rolników i przewoźników.

Protesty zwołane zostały przez organizacje rolników oraz przewoźników samochodowych, którzy domagają się zmiany polityki gospodarczej rządu w Berlinie.

Niemiecki Związek Rolników oraz Federalny Związek Transportu Drogowego, Logistyki i Utylizacji (BGL) zapowiedział protesty z rolnikami do 15 stycznia. Rolnicy blokują kilkadziesiąt zjazdów z autostrad, a rolnicy z Polski, Czech, Francji i Holandii blokują także przejścia graniczne.