Czy Poczta Polska doczeka rekompensaty?

Chołodecki przypomina, że podobnie było z Telekomunikacją Polską (dzisiejszy Orange) i świadczeniem tych usług na rynku telekomunikacyjnym. Procedura trwała latami. Chołodecki od jakiegoś czasu ostrzega przed scenariuszem czeskim, czyli nagłą koniecznością szybkiego podziału przedsiębiorstwa. W Czechach spowodowała ją niewypłacalność Czeskiej Poczty. – Jeżeli w najbliższych miesiącach rządzący nie przyjmą jakieś strategii, w mojej ocenie polegającej na dość radykalnej zmianie, to zmierzamy do katastrofalnego rozwiązania czeskiego – alarmuje Chołodecki.

Jaka wysokość rekompensaty?

Zgodnie z ustawą prawo pocztowe to Urząd Komunikacji Elektronicznej ustala sumę rekompensaty jaką ma otrzymać Poczta Polska. Art. 112 ustawy Prawo pocztowe mówi, jeżeli operator wyznaczony ubiega się o finansowanie, składa do Prezesa UKE, w terminie 7 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym wystąpiła strata na usługach powszechnych, wniosek o uruchomienie finansowania kosztu netto. – Zgodnie z naszą wiedzą, sposób wyliczania należnego kosztu netto oraz straty ze świadczenia usługi powszechnej wynikać ma, co do zasady, z przepisów ustawy Prawo pocztowe, również za lata 2021 i 2022 – zaznacza rzecznik prasowy Poczty Polskiej Daniel Witowski.

Przypomina, że przedstawiane przez Pocztę Polską sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej oraz wyliczenia kosztu netto są weryfikowane przez niezależnego audytora i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UKE. – Będący przedmiotem weryfikacji mechanizm obliczania kosztu netto nie uległ zmianie na przestrzeni lat, w stosunku do mechanizmu zaakceptowanego decyzją Komisji z dnia 26.11.2015 w sprawie pomocy państwa SA.38869 – Rekompensata dla Poczty Polskiej kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2013-2015. Obecna notyfikacja obejmuje lata 2021-2025. Wstępna zgoda Komisji objęła lata 2021 i 2022. Finalna Decyzja Komisji obejmować będzie również lata 2023-2025 – opisuje rzecznik Poczty Polskiej.

Z informacji zawartych w „comfort letter” wynika, że maksymalny budżet notyfikowanej pomocy na 2022 r. to 593 miliony złotych.