W poniedziałek rolnicy blokują Paryż

Co prawda Konwencja CMR zwalnia przewoźnika od odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie w dostawie przesyłki zostało spowodowane okolicznościami, których nie mógł unikną i których następstwom nie mógł zapobiec. – Jeżeli zatem do blokady drogi dojdzie wskutek nagłego i niezapowiedzianego protestu lub manifestacji i pojazd zostanie unieruchomiony lub dojdzie do zniszczenia towaru, przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności za ewentualną szkodę lin opóźnienie w dostawie. Musi jednak wykazać, że do szkody doszło wskutek okoliczności, których nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec – przypomina Różyk.

Zaznacza, że trudno będzie przewoźnikowi powoływać się na ten przepis, gdy protest był zaplanowany i mógł dowiedzieć się o tym z informacji prasowej oraz wybrać inną trasę przejazdu, a przez to uniknąć szkody. – Taka sytuacja jest dla przewoźnika podwójnie niebezpieczna, ponieważ wybranie trasy zablokowanej przez protestujących zakład ubezpieczeń mógłby potraktować jako zachowanie rażąco niedbałe i odmówić wypłaty odszkodowania – przyznaje Różyk.