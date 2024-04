Unia Europejska w strefie spadków rejestracji ciężarówek

W przeciwieństwie do Europy, rosną rejestracje w Rosji. Wg danych Awtostat w pierwszym kwartale w rosyjskich urzędach zarejestrowano 29 182 ciężarówki, o 9,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Dynamika wzrostu jednak maleje, bo porównując marzec 2024 roku do marca 2023 roku rejestracje powiększyły się tylko o 1,5 proc. do 11 443 nowych samochodów ciężarowych.

W Polsce rejestracje nowych samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony zmalały w pierwszym kwartale o 16 proc. do 7226 aut, natomiast import samochodów ciężarowych z drugiej ręki sięgnął 7 970 sztuk, co oznacza 17,7-procentowy wzrost, jak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

W samym marcu rejestracje w Polsce nowych aut ciężarowych zmalały o 19 proc. i był to siódmy miesiąc spadków, podlicza PZPM. Przewoźnicy tłumaczą malejące rejestracje niskim popytem na przewozy i wyraźnym spadkiem cen usług, co uderza w dochodowość przedsiębiorców.