Łódzcy producenci rozpychają się w Wielkiej Brytanii

W lipcu Emtech wykupił od założycieli większość udziałów w producencie naczep z Hampshire Andover Trailers. Angielska firma, założona w 1985 roku, ale bazująca na przedsiębiorstwach założonych w połowie XIX wieku, posiada szeroką ofertę, w skład której wchodzą m.in. przyczepy i naczepy do przewozu ciężkiego sprzętu budowlanego, wózków widłowych, łodzi i jachtów czy ładunków ponadgabarytowych. – Chcemy budować naszą przyszłość na rynkach międzynarodowych, stąd decyzja o zakupie brytyjskiej spółki Andover Trailers. Jest to firma z ponad 100-letnią tradycją i znakomitą międzynarodową reputacją. Znajomość rynku brytyjskiego oraz zaufanie, które budowaliśmy od 2008 roku z właścicielami firmy Andover Trailers, pozwoliły nam dogłębnie zrozumieć specyfikę ich działalności i potrzeby klientów. Dzięki temu będziemy w stanie znacząco rozszerzyć gamę produktów oraz zwiększyć udział w rynku brytyjskim. To ważny krok w rozwoju naszej firmy – wyjaśnia Adam Duda, CEO Emtech oraz Andover Trailers Ltd., który od 4 lipca 2024 roku zastąpił Timothy Wrighta.

Reklama

Andover Trailers zatrudnia ponad 50 osób i ma ok. 1,5 mln funtów obrotu. Korzenie Andover Trailers sięgają działalności firmy Taskers. Przez lata marka stała się synonimem jakości, o czym świadczą stałe projekty na dostawy specjalistycznych rozwiązań dla sił zbrojnych z całego świata. – Przejęliśmy 95% udziałów brytyjskiej spółki, co daje nam pełną kontrolę nad wszystkimi aktywami Andover Trailers, takimi jak znak towarowy, własność intelektualna czy know-how. Transakcja umożliwi nam integrację najlepszych praktyk wypracowanych po obydwu stronach kanału La Manche – dodaje Duda.

Zapewnia, że będzie równolegle rozwijał zarówno markę Emtech, jak i Andover Trailers, oraz zakłady produkcyjne w Polsce i Wielkiej Brytanii. – Wierzymy, że dzięki integracji poszczególnych obszarów rozbudujemy portfolio produktowe obydwu marek i wzmocnimy naszą pozycję konkurencyjną na rynku europejskim i globalnym – podkreśla prezes Emtech.

Emtech ma zakłady w Szczercowie i Rogowcu, w woj. łódzkim, z których każdego roku wyjeżdża ponad 200 specjalistycznych pojazdów.