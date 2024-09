Kurierzy stawiają na automaty. Czy znikną dostawy do domu?

Prawdopodobnie w tym roku sprzedaż internetowa będzie stanowić około 22% całej sprzedaży detalicznej na świecie. – W przypadku sklepu internetowego w odróżnieniu od tradycyjnego bardzo istotny jest etap dostarczenia towaru pod wskazany przez kupującego adres. Można zatem pokusić się o wniosek, że większość graczy e-commerce na polskim rynku jest świadoma tego, że bez odpowiednio dobranych opcji dostawy, niektórzy klienci mogą wydawać mniej w ich sklepach lub wręcz mogą rezygnować z zakupów – ostrzega Business Development Manager Postis w Polsce Damian Siusta.

Reklama

Krótko mówiąc chodzi także o niskie ceny usług, tymczasem, jak zauważa partner Last Mile Experts Arkadiusz Kawa wysokie koszty powstają głównie na „ostatniej mili”. – Jest to końcowy etap logistyki, który trudno zautomatyzować, tak jak to ma miejsce w procesach magazynowych – tłumaczy Kawa.

Czytaj więcej Drogowy Rosną opłaty drogowe w Skandynawii Od początku przyszłego roku Dania i Szwecja wprowadzą myto dla ciężarówek uzależnione o emisji dwutlenku węgla. Oczywiście ceny wzrosną.

Automaty na każdym rogu

Poszukując oszczędności, branża kurierska inwestuje w automaty paczkowe. – Spore oszczędności dają rozwiązania w postaci dostaw „poza domem” (dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru). Z kolei klienci oczekują większej wygody i precyzyjnych dostaw w określonym czasie, co dodatkowo komplikuje zarządzanie logistyką – wskazuje partner Last Mile Experts.

Geopost, DHL, InPost koncentrują się na budowaniu gęstych sieci dostaw paczek poza domem w pobliżu klientów w całej Europie poszukując korzyści operacyjnych. Europejska sieć punktów poza domem (OOH) firmy Geopost obejmuje 110 tys. punktów Pickup, w tym prawie 23 000 skrytek (stan na koniec kwietnia).