Kierowcy ciężarówek: pomogą i obronią

Od lat Raben, Schenker, Rohlig Suus szkolą kierowców z zasad pierwszej pomocy, ale nie tylko. Kierowcy obawiają się także o swoje zdrowie i życie. W lipcu liczba kradzieży wzrosła o 17,7 proc. powyżej do tej pory najgorszego miesiąca, czyli lutego br. Kierowcy narzekają, że niezależnie od kraju policja jest bierna i nie spieszy im z pomocą, gdy na samochód rzucają się przestępcy.

Zajmująca się bezpieczeństwem łańcuchów dostaw organizacja TAPA raportuje, że tylko w lipcu br. doszło do kradzieży 620 ładunków w Wielkiej Brytanii (wzrost o 58 proc. w stosunku do lutego br.), 359 w Niemczech (wzrost o 15 proc. w stosunku do maja br., w którym zanotowano dotychczas najwyższą liczbę kradzieży), 243 we Włoszech (13 proc. powyżej rekordowego marca), 222 we Francji (16 proc. powyżej rekordowego marca br.) i 114 w Hiszpanii.

Kierowcy i ładunki na celowniku

Pomimo spadających cen paliwa, olej napędowy nadal jest celem złodziei. W lipcu TAAP zanotowała 97 przypadków kradzieży paliwa. Jest to blisko 43-procentowy wzrost w stosunku do czerwca.

Łącznie do TAPA wpłynęły w lipcu zawiadomienia o 1736 przypadkach kradzieży, z których 47 proc. zdarzyło się w miejscu załadunku, 35 proc. w miejscu rozładunku, a 7,5 proc. na parkingach.