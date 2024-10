Zawodne tachografy mogą drogo kosztować przewoźników

Proponowane rozwiązania to:

Montaż tachografu powyżej innych urządzeń telematycznych w kabinie kierowcy,

Zastosowanie opcjonalnej anteny GNSS umieszczonej na podszybiu,

Nowatorskie rozwiązanie w postaci półramki montażowej, która dzięki specjalnemu kształtowi i materiałom minimalizuje zakłócenia sygnału w zabudowie pojazdu. Rozwiązanie to jest szczególnie efektywne w tachografach bez konektora anteny, ogranicza koszty i usprawnia pracę.

Firma Euro-Tach przyznaje, że tachografy Stoneridge miały zaburzenia pracy, które mogły wystąpić podczas jazdy w specyficznych warunkach, np. podczas wolnych podjazdów w korkach. – Aktualizacja tachografów Stoneridge z wersji 1214 do 1619, dostępna od wiosny dla serwisów i możliwa do wgrania do tachografów będących już na rynku, skutecznie usunęła problemy, a wszystkie nowe tachografy dostępne na rynku są już zaktualizowane – podkreśla Cieślak.

Kontrola doskonała

Do wymiany tachografów zmusiły przewoźników przepisy unijnego Pakietu Mobilności. – UE wprowadza absurdalne przepisy nie licząc się z faktem, że płacimy ogromne pieniądze, aby podążać za wymogami unijnymi. Dysponujemy bardzo młodym taborem i nagle musimy wyrzucić dobrze funkcjonującą część i na własny koszt kupić nowy tachograf za 2 tys. euro, który będzie służyć nie nam, ale urzędnikom – podkreśla przez Zrzeszenia Międzynarodowych przewoźników Drogowych Jan Buczek.

Nowe tachografy oznaczają nowy system kontroli. – Od końca 2024 roku inspektorzy podczas kontroli będą mogli sprawdzać dane na temat aktywności kierowców z ostatnich 56 dni (obecnie jest to 28 dni), a to oznacza, że wraz z nową generacją tachografów zostanie również rozbudowana pamięć samego urządzenia i kart kierowców – opisuje ekspert Inelo Mateusz Włoch.