Pesa blisko dużego zamówienia na wodorowe lokomotywy

Za organizację poolu taborowego dla Väte Rail odpowiedzialny jest trzeci partner porozumienia, czyli firma Hankavik. To jej przedstawiciele rozpoczęli rozmowy z Pesa i będą odpowiedzialni za wprowadzenie lokomotyw na szwedzki rynek. – Przyznaję, że byliśmy pozytywnie zaskoczeni parametrami eksploatacyjnymi wyprodukowanej przez Pesa manewrowej lokomotywy wodorowej. SM42-6Dn podczas prac na bocznicy spisywała się doskonale, a nasi maszyniści wysoko ocenili komfortowe warunki pracy. Wykorzystywane w Skandynawii lokomotywy manewrowe to wysłużone, stare pojazdy, a ekologiczna i cicha lokomotywa wodorowa wydaje się idealna do ich zastąpienia – podkreśla prezes Hankavik Adrian Lindqvist.

Czytaj więcej Produkty i Usługi Logistyczni specjaliści w blokach startowych Po zakończeniu wojny na Ukrainie Polska będzie hubem logistycznym dla odbudowującej się Ukrainy. To wielka szansa dla operatorów logistycznych, którzy uwolnią producentów od zmartwienia o logistykę dostaw.

SM42-6Dn wyprodukowana przez Pesa to pierwsza na rynku europejskim lokomotywa wodorowa, która została dopuszczona do eksploatacji. Jest całkowicie bezemisyjna, zasilana z dwu ogniw wodorowych o mocy 85kW każde i wyposażona w cztery silnik asynchroniczne o łącznej mocy 720kW. Jest przeznaczona do klasycznej pracy manewrowej na terenie bocznic i terminali. Pracuje na bocznicy Orlenu.

Wykorzystując zebrane do tej pory doświadczenia Pesa rozpoczęła pracę nad projektem nowej lokomotywy manewrowej 2H, która poza ogniwami wodorowymi będzie miała dodatkowe zasilanie z trakcji elektrycznej, co umożliwi wyprowadzanie składów z terminali w regionalnym ruchu pociągowym. Pojazd otrzyma ogniwa paliwowe Ballard nowej generacji, nowe wózki oraz ramę. Prototyp Pesa Loco 2H ma być gotowy na przełomie 2026/27.