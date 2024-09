Logistyczni specjaliści w blokach startowych

W obliczu rosnących kosztów, złożoności globalnych łańcuchów dostaw oraz niepewności rynkowej, outsourcing procesów logistycznych przynosi liczne korzyści. Według badań, firmy, które inwestują w optymalizację logistyki, notują wzrost satysfakcji klientów o 10-15 %, co bezpośrednio przekłada się na lojalność i przychody. Logistyka co raz częściej stanowi o strategicznej przewadze konkurencyjnej, zwłaszcza że rynek dokłada co raz to wyższe wymagania w każdym kanale dystrybucji.

Patrząc na Europę i jej zależność od globalnych łańcuchów dostaw można zauważyć, że firmy starają się budować logistykę, która pozwoli im lepiej zarządzić popytem na zróżnicowanych rynkach. To są różne inicjatywy takie jak: przeniesienie produkcji z Azji do Europy czy z Europy Zachodniej do Środkowo-Wschodniej, jak również zbudowanie regionalnych centrów dystrybucji, które korzystając z niskich kosztów logistycznych w danym kraju, mogą obsługiwać rynki, na których ten koszt jest wysoki. Tak powstają projekty, dzięki którym w naszych magazynach w Polsce obsługujemy nie tylko rynki CEE, ale także kraje nordyckie, rynek niemiecki czy holenderski. W połączeniu z odpowiednim podejściem do transformacji, optymalizacji i automatyzacji, takie projekty pozwalają naszym klientom przekładać je na elastyczne rozwiązania dla swoich kontrahentów. Przyczynia się do tego też infrastruktura, w którą mocno inwestujemy – odświeżamy lub rozwijamy jak na przykład w Wiskitkach, gdzie ruszamy z dwoma magazynami o wysokości 15 m i powierzchni ponad 100,000 m2 w najnowocześniejszym standardzie rynkowym, czy też w Poznaniu, gdzie powstał magazyn o powierzchni prawie 45,000 m2 z certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent oraz spełniający rygorystyczne wymogi zrównoważonego budownictwa wg światowych norm FM Global. W naszej sieci transportowej natomiast co roku oddajemy nowe obiekty, zwiększając ich możliwości i poprawiając standardy pracy jak na przykład w tym roku w Białymstoku, gdzie otworzyliśmy nowy hub przeładunkowy o powierzchni 8,000 m2, będący oknem na krajową i międzynarodową (zwłaszcza do krajów bałtyckich) dystrybucję.