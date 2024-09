Omida Group przejęła 7R Solution

– Spedycja drogowa i intermodalna

Zespół Omida Group, składający się z ponad 800 pracowników, powiększy się po dołączeniu 7R Solution do ponad tysiąca osób.

Zamknięcie transakcji przejęcia spółki 7R Solution nastąpiło 19 września. Pierwszy etap, planowany na ten rok, skupia się na połączeniu zasobów obu spółek, w tym powierzchni magazynowych oraz usług logistycznych.

Drugi etap, planowany na przyszły rok, obejmuje pełną konsolidację struktur obu spółek. Docelowo Omida 7R Solutions będzie działać jako jedna zintegrowana jednostka, zapewniająca szerokie spektrum usług magazynowych i logistycznych.

Połączenia i rozwój oferty kontraktowej

To jedna z pierwszych transakcji, w których stroną konsolidującą jest podmiot z polskim kapitałem. W 2023 roku Rohlig Suus Logistics objął 100 proc. udziałów w Joppa Logistics, czeskiej firmie specjalizującej się w usługach magazynowych i drobnicowym transporcie drogowym. – Przejęcia i łączenie polskich firm w branży TSL stają się faktem. Konsolidacja jest jednak ogromnym wyzwaniem i potrzebna jest dobrze przemyślana strategia, by cały proces zakończył się sukcesem. Trzeba pamiętać o tym, że często łączą się ze sobą firmy, które do tej pory były zarządzane w krańcowo różny sposób – ostrzega dyrektor zarządzający Centrum BPO w Meritoros Dariusz Brzeziński.