Przedsiębiorcy mówią „nie” wzrostowi płacy minimalnej

Rzeczniczka MŚP krytycznie odniosła się do propozycji orientacyjnej wartości referencyjnej, zgodnie z którą płaca minimalna powinna stanowić 55% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zdaniem Majewskiej wartość ta powinna być ustalona na poziomie 50%, co byłoby zgodne z wzorcem zawartym we wdrażanej dyrektywie. – Propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbiega na niekorzyść pracodawców od regulacji unijnych, co jest tym bardziej nieuzasadnione, że już obecnie poziom płacy minimalnej w Polsce jest wyższy niż w zdecydowanej większość krajów europejskich – uważa Majewska.

Wskazuje, że koszty pracownicze są najczęściej wskazywaną przez przedsiębiorców barierą utrudniającą działalność gospodarczą. – Zbyt wysoki poziom wynagrodzenia minimalnego jest szczególnie dotkliwy w mniej zamożnych częściach kraju i w efekcie pogłębia zjawisko nierówności społecznych – podkreśla rzeczniczka MŚP.

Kolejne zastrzeżenie Agnieszki Majewskiej budzi nakaz wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i podobnych w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Stanowi to nieuzasadnioną ingerencję w zasadę swobody umów. Nie uwzględnia też istoty stosunku zlecenia, do której należy znacznie większa swoboda niż w przypadku stosunku pracy. Proponowana regulacja wpisuje się w negatywną tendencję do zrównywania wymogów właściwych dla umowy zlecenia z umową o pracę.

Minister Majewska postuluje też wykreślenie zapisu ustanawiającego automatyzm w zakresie naliczania i wypłacania pracownikom odsetek za wypłatę pensji po terminie, nawet w sytuacjach, gdy pracodawca nie ponosi winy za opóźnienie, a pracownik nie doznał żadnego uszczerbku. – Jest to rozwiązanie zbyt daleko idące i może ono doprowadzić do istotnego utrudnienia prowadzenia działalności gospodarczej – tłumaczy minister.