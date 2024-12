Nadzór nad konkurencją ze wschodu

Uprawnienia do kontroli zezwoleń mają inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i funkcjonariusze Straży Granicznej.

GITD wykryła w listopadzie 172 naruszenia przepisów dotyczących zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych, z czego w 56 przypadkach przewoźnik nie zgłosił przejazdu.

Z podanych przez GITD danych wynika, że zagraniczni przewoźnicy raczej nie łamią przepisów. Wcześniejsze rutynowe kontrole inspektorów również nie wykazywały nadużyć. Zagraniczni przewoźnicy w większości pilnują, aby nie przekraczać przepisów. Niektórzy wręcz mają po dwa urządzenia GPS, aby zabezpieczyć się przed wysokimi karami i mieć pewność, że system naliczy opłatę drogową.

Polska nie jest jedynym krajem, który wymaga rejestracji zagranicznych przewoźników w systemie rządowym. Od stycznia ruszają na dobre kontrole i kary w Rumunii. Tamtejszy system e-Transport monitoruje transport drogowy towarów krajowy i międzynarodowy. – Od 1 lipca 2024 roku nieprzestrzeganie zasad tego systemu wiąże się z wysokimi karami finansowymi: od 10 do 50 tys. lei (8,6 do 42,8 tys. zł) dla osób fizycznych i od 20 do 100 tys. lei (17,1 do 86 tys. zł) dla osób prawnych. Podstawą do ich nałożenia może być na przykład brak zgłoszenia danych o towarach, nieaktualizowanie informacji o pojeździe czy zmiana zarejestrowanych danych. Przewidziano również możliwość konfiskaty, która jest określona wartością niezgłoszonych towarów – ostrzega aplikantka radcowska w TC Kancelarii Prawnej Lucica Kucharec.

Sankcje za nieprzestrzeganie prawidłowego użytkowania systemu RO e-transport miały być stosowane od 1 lipca 2024 roku, dla większości użytkowników zostały przesunięte na styczeń 2025 roku, a część z nich zawieszono do marca 2025 roku.