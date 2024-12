Przewoźnicy jak kamikaze

W 2024 roku mundurowi wydali ponad 170 upomnień związanych z przekroczeniem jednego bardzo poważnego naruszenia średnio na pojazd, podczas gdy w 2023 roku inspektorzy nie wysłali żadnego takiego ostrzeżenia. – Jeśli organy odnotują więcej niż jedno bardzo poważne naruszenie, przypadające na pojazd, biorąc pod uwagę średnią naruszeń z przeprowadzonych kontroli, to firma transportowa może otrzymać upomnienie. W przypadku drugiego bardzo poważnego naruszenia, obliczanego zgodnie z przyjętym wzorem, organ wskazany w rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/403 może podjąć decyzję administracyjną o cofnięciu wypisów z licencji wspólnotowej i zawieszeniu wydawania nowych wypisów nawet na okres 6 miesięcy. Po trzecim bardzo poważnym naruszeniu rozpoczyna się postępowanie dotyczące oceny dobrej reputacji – przypomina Włoch.

W oku kryzysu

ITD może nałożyć bardzo poważne naruszenia za szereg uchybień. – Do najczęściej spotykanych naruszeń przepisów należą znaczne przekroczenia czasu pracy, niewykorzystywanie obowiązkowych przerw w trasie, manipulacje tachografami, przeładowania pojazdów, brak lub błędy w wymaganej dokumentacji np. dla towarów niebezpiecznych, a także obecność usterek we flocie, które mogą wpływać na bezpieczeństwo kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. W grę wchodzą również uchybienia w zakresie osobistej dokumentacji kierowców (np. świadectw kierowców, uprawnień, kursów), co także może mieć poważne konsekwencje – wymienia ekspert regionalny, Inelo z Grupy Eurowag Jakub Ordon.

Czytaj więcej Regulacje Ue Unijna reforma celna kosztem małych firm Narasta opór przemysłu wobec unijnej reformy celnej. Firmy niepokoją się o bezpieczeństwo danych, obawiają się utraty rynku na rzecz poza unijnych podmiotów oraz przerostu biurokracji. Przedsiębiorcy stwierdzają: to Celny Wielki Brat, a nie urząd.

Łamanie regulacji związanych z czasem jazdy i odpoczynku jest częściej spotykane od czasu pogłębienia kryzysu na rynku transportowym. – Coraz częściej przewoźnicy i kierowcy podejmują ryzyko, a zmusza ich do tego coraz trudniejsza sytuacja na rynku – przypuszcza dyrektor Departamentu Transportu Drogowego ZMPD Piotr Mikiel.

Innym przejawem kryzysu jest gwałtowny spadek rejestracji samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony, który w listopadzie sięgnął 32,6 proc. rok do roku. Maleje popyt nawet na używane ciężarówki sprowadzone z zagranicy: listopadowe rejestracje były o 8,2 proc mniejsze rok do roku. Listopadowe rejestracje nowych naczep i przyczep o dmc powyżej 3,5 tony były o 37,9 proc. mniej niż rok wcześniej, podlicza Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Sektor transportowy był w 2024 roku najczęściej poddawanym windykacji sektorem gospodarczym w Polsce, podaje Północna Izba Gospodarcza.