Co trzecia ciężarówka nie ma jeszcze wymienionego tachografu

Z danych Inelo wynika również, że aż 42 proc. kierowców posiada pierwszy rodzaj karty (wersja G1), a to oznacza, że są to pracownicy z krajów trzecich, ponieważ w krajach UE od czerwca 2019 roku są już wydawane karty kierowców nowszej generacji. Karty kierowców są aktualne przez 5 lat, a to oznacza, że wszystkie ważne w obrocie karty, które zostały wydane w UE, należą do generacji G2V1 lub G2V2.

Główny ekspert ds. analiz i rozliczeń, Inelo z Grupy Eurowag Łukasz Włoch zaznacza, że zwlekanie z wymianą urządzeń może doprowadzić do poważnych konsekwencji, w tym również do nałożenia wysokiej kary finansowej. – Brak wymaganego tachografu może oznaczać mandat dla przewoźnika na poziomie nawet do 5000 euro – kwoty te są uzależnione od obowiązującego taryfikatora kar w danym kraju UE. Co jednak najważniejsze, zaniedbanie obowiązku wymiany tachografu może w konsekwencji zakończyć się nawet utratą dobrej reputacji i możliwości wykonywania transportu – podkreśla Łukasz Włoch.

Wymiana tachografów jest skutkiem wejścia w życie Pakietu Mobilności. Urządzenia nie tylko zapisują na karcie kierowcy więcej danych, ale przesyłają także do anten inspekcji drogowych informacje, pozwalające wytypować samochód do kontroli.

Wymiana urządzenia kosztuje ok. 4 tys. zł i wielu przewoźników liczyło na zwrot tych pieniędzy oraz na wydłużenie terminu podporządkowania się przepisom. Zajmująca się w Komisji Europejskiej transportem DG Move odrzuciła apele o wydłużenie terminów na instalację tachografów G2V2.