Wielton rusza z produkcją furgonów i chłodni

Fabryka furgonów i chłodni Wielton w Bełchatowie ruszyła z produkcją. – Linia do produkcji płyt furgonowych została uruchomiona i ich produkcja realizowana jest zgodnie z planem. Pierwsze z nich zostały już dostarczone do spółek w Grupie Wielton np. do Lawrence David w Anglii, a od marca planujemy rozpoczęcie dostaw do spółki Fruehauf we Francji. Równocześnie prowadzimy rozmowy z odbiorcami w Polsce – wyjawia dyrektor zarządzający Wielton Reefer Radosław Miszkiel.

Chłodnie w drugiej kolejności

To nie koniec nowości Wieltonu. – Jeśli chodzi o produkcję naczep chłodniczych, kończymy realizację projektu badawczo-rozwojowego z NCB. Montujemy specjalistyczne maszyny i urządzenia na linii produkcyjnej do wytwarzania pojazdów tego typu – opisuje Miszkiel.

Wieluński producent naczep przygotowuje się do wejścia na rynek chłodni od kilku lat, dla marki będzie to znaczące rozszerzenie oferty. – Nie chodzi tylko o chłodnie, ale i produkcję własnych ścian do furgonów, które Wielton z powodzeniem sprzedaje. Jeśli chodzi o chłodnie to ciężko będzie zdobyć znaczące udziały w rynku. Tu dominuje Schmitz Cargobull. Francuzi mają kilka ciekawych rozwiązań (np. Chereau z najdłuższym certyfikatem FRC), ale droższych od konkurencji. W Polsce popularne są również chłodnie Krone i to głownie z tym producentem Wielton raczej będzie konkurował. Dużo zależy od jakości produktu, ceny, ale również strategii sprzedaży – uważa analityk rynku pojazdów użytkowych Marcin Kardas.

W Polsce furgony oraz chłodnie stanowią trzecią grupę zabudów z 19-procentowym udziałem w rynku w 2024 roku. Przybyło ich 3 445 szt., co oznacza spadek o 38 proc. Wyróżniono wśród nich 1 551 izotermy (-18%), 958 chłodnie (-63%) i 908 furgonów uniwersalnych (-16%). Najwięcej chłodni w całym roku zarejestrowały marki: Schmitz Cargobull (623 szt.), Krone (208 szt.) i Chereau (89 szt.), podlicza Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.