Wschodnia Obwodnica Warszawy będzie projektowana od nowa

GDDKiA podlicza, że do domknięcia obwodnicy brakuje ok. 14-kilometrowego odcinka WOW od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód (Zakręt), co uniemożliwia docelowe rozłożenie ruchu na obwodnicy stolicy.

Wielu kierowców z powodu braku WOW jeździ drogami wojewódzkimi nr 631, 637 i 638 oraz ulicami Wesołej, by móc skorzystać z węzła Warszawa Wschód, a jeśli jadą w kierunku Krakowa, wybierają północno-zachodnią część ringu.

Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021, najbardziej obciążonym fragmentem ringu jest obecnie odcinek S8 na wysokości Powązek (ze średnim dobowym ruchem blisko 200 tys. pojazdów) oraz most Grota Roweckiego (blisko 186 tys. pojazdów). Od oddania do użytkowania tunelu pod Ursynowem w ciągu S2 POW korzysta z niego średnio dziennie ok. 77 tys. pojazdów. W październiku 2023 r. jednego dnia było ich nawet ponad 110 tys.