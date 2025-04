Przyspiesza zadłużenie przewoźników drogowych

Z danych zawartych w raporcie Malcom Finance wynika, że 9 na 10 płatności badane firmy TSL dostają po terminie, a co trzecie przedsiębiorstwo deklaruje poważne trudności finansowe wynikające z tych opóźnień. – Trudno dziwić się, że ogólny wskaźnik klimatu koniunktury opublikowany przez GUS wyniósł -2,7, wobec -2,5 w lutym. Choć 13,9 proc. firm sygnalizowało poprawę sytuacji, więcej – bo 16,6 proc. – mówiło o pogorszeniu. Zarówno bieżące oceny, jak i prognozy dotyczące popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej pozostają negatywne. Przedsiębiorcy spodziewają się też wzrostu cen usług w najbliższych miesiącach – zaznacza Country Manager w Malcom Finance w Polsce Marcin Wawrzkiewicz.

Gorsza wiarygodność płatnicza

Kłopoty z płynnością zmuszają do szukania oszczędności, czasem dwuznacznych. Raport TLP mówi, aż 75 proc. firm działających na rynku spotyka się z wypłatami wynagrodzenia poza oficjalnym obiegiem. – Były pracownik może zgłosić roszczenia dotyczące zaległych wynagrodzeń, co często prowadzi do kosztownych procesów sądowych. Co więcej, od 2022 roku to pracodawca ponosi pełne konsekwencje podatkowe za wypłaty „pod stołem” - musi zapłacić zaległe składki i podatki bez możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu – ostrzega ekspert. ds. rozwoju i szkoleń, Inelo z Grupy Eurowag Mateusz Włoch.

Dane KRD wskazują, że na przestrzeni minionego roku widoczne jest pogorszenie wiarygodności płatniczej firm z branży transportowej. Znacząco wzrósł udział podmiotów w kategorii G, czyli wysokiego ryzyka (o 9 proc.), a także w kategorii uśrednionej – D i E. Jednocześnie spadł udział firm najbardziej rzetelnych – A i C. Taka sytuacja może sugerować przesunięcie się większej liczby firm do średniego lub wysokiego poziomu ryzyka.

Sytuacji przedsiębiorców nie ułatwia długi czas oczekiwania na płatność. W I kwartale 2025 roku średni czas oczekiwania na przelew wydłużył się do 21,5 dnia, z 20,9 dnia w I kw. 2024 roku, porównuje Platforma faktura.pl co kwartał sprawdza podstawowe parametry miliona faktur wystawionych przez małe i średnie firmy (MŚP).

W tej sytuacji rośnie znaczenie faktoringu. – W 2025 roku szczególnie widoczny jest wzrost wykorzystania eGotówki. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba przedsiębiorców z branży TSL, którzy sięgnęli po to rozwiązanie, podwoiła się, a wartość finansowań wzrosła o ponad 110 procent. Średnia wartość pojedynczego finansowania wynosi obecnie 6,3 tys. zł – podlicza ekspert firmy faktoringowej NFG Emanuel Nowak.