Wielton zakończył rok ze stratą

W 2025 roku przychody Grupy Wielton wzrosły o 4,8 proc. do 2,2 mld zł, a sprzedaż sięgnęła 15 548 pojazdów, co oznacza poprawę o 7,2 proc. Mimo wzrostów, Grupa zakończyła rok stratą 6,6 mln zł, co oznacza ujemna marże 0,3 proc. Rok wcześniej strata wyniosła 17,2 mln zł, a marża minus 0,8 proc.
Poprawa zauważalna była w trzecim kwartale: spółka wypracowała EBITDA w wysokości 6,5 mln zł przy poprawie przychodów o 23,2 proc. oraz sprzedaży o 24,3 proc. Notowania akcji 24 marca wyniosły 5,56 zł i były o ponad 24 proc. niższe w stosunku do rekordowych z października ub.r.
W tym roku Grupa planuje osiągnąć zysk. – Biorąc pod uwagę dużą dynamikę branży oraz zmieniające się uwarunkowania rynkowe mamy świadomość utrzymującej się niepewności i ostrożnego podejścia do inwestycji po stronie firm transportowych. Rynek wciąż stawia przed nami wyzwania, jednak wierzymy, że najtrudniejszy okres dla branży mamy już za sobą – ocenia prezes zarządu Grupy Wielton Paweł Szataniak.
Dodaje, że Grupa Kapitałowa Wielton koncentruje się na poprawie rentowności oraz uzyskaniu dodatnich przepływów pieniężnych, w szczególności poprzez:
- wzmacnianie pozycji na kluczowych rynkach działalności,
- dalszą optymalizację portfolio produktowego oraz kosztów wytwarzania,
- rozwój segmentu zbrojeniowego oraz uczestnictwo w postępowaniach ofertowych w sektorze obronnym i obrony cywilnej,
- rozwój segmentu usług serwisowych i rozwiązań telematycznych,
- maksymalizację wykorzystania istniejącej bazy produkcyjnej,
- poprawę efektywności wykorzystania kapitału oraz dalszą optymalizację kapitału obrotowego.
Grupa Wielton wprowadziła zmiany w modelu zarządzania oraz strukturze organizacyjnej. W grudniu 2025 roku odszedł wieloletni prezes Mariusz Golec. W składzie zarządu spółki pozostają Paweł Szataniak oraz Bartosz Bielak. Jednocześnie Michał Jankowiak objął funkcję dyrektora operacyjnego zakładów w Wieluniu, Radosław Miszkiel kontynuuje swoją rolę jako dyrektor odpowiedzialny za sprzedaż w Grupie, natomiast Cezary Maczka złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
Spółka wycofała się z projektu robotyzacji produkcji, który miała kosztować 140 milionów złotych netto. Połowa miała pochodzić z własnych środków, a pozostałe 70 milionów miało zostać dostarczone przez publiczne dofinansowanie, w ramach funduszy KPO.
Firma usprawiedliwiła wycofanie się z projektu słabą koniunkturą na rynku naczep i przyczep w krajach europejskich, a także na nienajlepszą sytuację makroekonomiczną w gospodarce.
Mocną stroną Grupy Wielton, która w tym roku obchodzi 30-lecie, jest obecność w całej Europie, ale słabą stosunkowo wąska oferta. Brakuje w niej przede wszystkim naczep i chłodni. Ich produkcję Wielton przygotowuje od kilku lat, jednak kryzys branży i malejąca sprzedaż zmusiły producenta do wstrzymania projektu.
W ramach całej Grupy zatrudnienie znajduje około 3,6 tys. pracowników, przy czym 1,9 tys. osób w pracuje w zakładach w Wieluniu. Grupa posiada zakłady produkcyjne także w Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
