Wielton zakończył rok ze stratą

W 2025 roku przychody Grupy Wielton wzrosły o 4,8 proc. do 2,2 mld zł, a sprzedaż sięgnęła 15 548 pojazdów, co oznacza poprawę o 7,2 proc. Mimo wzrostów, Grupa zakończyła rok stratą 6,6 mln zł, co oznacza ujemna marże 0,3 proc. Rok wcześniej strata wyniosła 17,2 mln zł, a marża minus 0,8 proc.

Poprawa zauważalna była w trzecim kwartale: spółka wypracowała EBITDA w wysokości 6,5 mln zł przy poprawie przychodów o 23,2 proc. oraz sprzedaży o 24,3 proc. Notowania akcji 24 marca wyniosły 5,56 zł i były o ponad 24 proc. niższe w stosunku do rekordowych z października ub.r.

Najtrudniejsze już za firmą

W tym roku Grupa planuje osiągnąć zysk. – Biorąc pod uwagę dużą dynamikę branży oraz zmieniające się uwarunkowania rynkowe mamy świadomość utrzymującej się niepewności i ostrożnego podejścia do inwestycji po stronie firm transportowych. Rynek wciąż stawia przed nami wyzwania, jednak wierzymy, że najtrudniejszy okres dla branży mamy już za sobą – ocenia prezes zarządu Grupy Wielton Paweł Szataniak.

Dodaje, że Grupa Kapitałowa Wielton koncentruje się na poprawie rentowności oraz uzyskaniu dodatnich przepływów pieniężnych, w szczególności poprzez: