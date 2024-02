Koniec z tanim ładowaniem u sąsiada

Ze względu na zróżnicowanie kosztów sieci w państwach członkowskich UE operatorzy będą mogli zaoferować niższe ceny ładowania w niektórych lokalizacjach, co przyciągnie więcej ciężarówek.

Autorzy raportu wskazują, że w pobliżu granicy między Polską a Niemcami, opłaty sieciowe w Polsce są o jedną trzecią mniejsze niż w Niemczech. W efekcie pełne naładowanie 500-kilowatogodzinowej baterii elektrycznej ciężarówki na terenie Polski kosztuje około 13 euro mniej niż w Niemczech.

Wyliczają, że koszt sieciowy jest o 2,6 centów za kWh mniejszy w Polsce niż w Niemczech. Dla ciężarówki z baterią o pojemności 500 kWh różnica wyniesie 13 euro na jedno ładowanie. Polska ma także o 8 centów za kWh mniejsze podatki, co dokłada do różnicy 40 euro po stronie kosztów ładowania w Niemczech.

Eksperci RAP niepokoją się, że tak duża różnica w kosztach zachęci do ładowania ciężarówek tylko w Polsce, co przeciąży polską sieć i zarazem sprawi, że niemiecka infrastruktura będzie niewykorzystana. Podobnie będzie w przypadku Austrii i Włoch oraz Luksemburga i Belgii, gdzie ostatni z wymienionych kraj oferuje niższe ceny. Taka sytuacja prowadzi do strat i należy jej uniknąć koordynując poczynania.

Raport RAP apeluje, aby rządy i operatorzy upewnili się, że ceny sieciowe ściśle odzwierciedlają faktycznie poniesione koszty, w okresie średnio- i długoterminowym, poprzez ustalanie cen użytkowania sieci za czas i wielkość pobranego prądu, a nie za szczytową moc. Ostatnia reforma europejskiego rynku energetycznego wzmacnia tę zasadę i stanowi wytyczne dla krajowych organów regulacyjnych ds. energetyki przy ustalaniu przepisów taryfy sieciowe.