Ratunek dla przewoźników w drugim półroczu

Powyższe dane to wartość transakcji, a jeszcze bardziej niepokoją dane o liczbie zawartych umów. Już w pierwszej połowie roku była ona o 5,7 proc. mniejsza niż rok wcześniej, choć wartościowo o 11,3 proc. większa, co wynikało z podwyżek cen taboru. Średnia wartość transakcji wzrosła do 287 tys. zł.

Nieplowicz tłumaczy spadki stagnacją gospodarczą w strefie euro. – Polscy przewoźnicy obsługują jedna trzecia przewozów międzynarodowych w UE i ponad 40 proc. przerzutów i kabotaży, więc sytuacja w całej Unii musiała przełożyć się na polskie firmy transportu międzynarodowego – wskazuje Nieplowicz.

Innym niepokojącym zjawiskiem jest malejąca liczba klientów małych o przychodach do 5 mln zł. Udział takich firm w strukturze sprzedaży firm leasingowych zmalał o 1,8 pp. do 33,2 proc. Wzrósł za to udział firm o przychodach od 5 do 20 mln zł (o 0,9 pp. do 29,1 proc.) i powyżej 20 mln zł (o 0,5 pp. do 37 proc.).

Powiększył się także o 1,1 proc. (do 27,1 proc.) udział samochodów używanych w finansowaniu. Ciągniki siodłowe stanowiły połowę wartości ubiegłorocznego portfela.