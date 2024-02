Mniej ciężarówek nowych, więcej używanych

Podobnie dzieje się w segmencie aut dostawczych. Autovista24 wykazuje, że wraz ze spadkiem popytu pojawiły się duże rabaty na nowe pojazdy, w wyniku czego ceny samochodów dostawczych spadły do ​​nieco ponad 100 000 zł. Oznaczało to ostrzejszą konkurencję ze strony producentów, ale także szybko rosnący poziom zapasów, który obecnie przekracza 80 proc. poziomów sprzed pandemii. Ze względu na rosnącą podaż wydłużyły się czasy sprzedaży i dostępność nowych pojazdów.

Więcej samochodów używanych

Przewoźnicy międzynarodowi muszą zwiększyć kapitał obrotowy z powodu zwiększonych opłat drogowych, które szczególnie podrożały w Niemczech. Utrudnia to wygospodarowanie funduszy na zakupy taboru.

Wyraźnie rośnie zainteresowanie przewoźników samochodami z drugiej ręki. Do Polski sprowadzono w styczniu 2562 samochody ciężarowe, o blisko 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Grudniowy import używanych samochodów ciężarowych wzrósł o 9,9 proc. do 2272 sztuk, a w całym roku do 27 300 ciężarówek, co jest wynikiem lepszym o 5 proc. w stosunku do zanotowanego w 2022 roku, podaje statystyka PZPM.

Eksperci Autovista24 przyznają, że słabego popytu krajowego na ciężarówki nowe i używane nie da się zrekompensować zakupami zagranicznymi. Kupujący z Europy Wschodniej i Azji, zaopatrujący się głównie w starszych pojazdach z Polski, również ograniczają swoje zakupy.

Europa notuje poprawę

Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony wzrosła w UE o 16,3 proc. do 346 986 sztuk, informuje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA. Prym wiodą Niemcy, sprzedając 94 820 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 24,4 proc. Inne główne rynki UE odnotowały dwucyfrowy wzrost, w tym Hiszpania o 22,3 proc., Włochy o 11,4 proc. i Francja – 11,3 proc.