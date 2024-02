Rząd zaproponował 3 mld zł na wsparcie elektrycznych ciężarówek

Podkreśla, że bardzo duże znaczenie ma dofinansowanie budowy sieci ciężkich ładowarek o mocy nie mniejszej niż 350 kW. – Program stworzy szanse na publiczne ładowarki i spełnienie celów AFIR, ponieważ 80 proc. budżetu przeznaczone jest na stacje instalowane wzdłuż sieci dróg TEN-T, a 20 proc. w centrach logistycznych i terminalach intermodalnych. Oba programy które dadzą dobry start dla zeroemisyjnej mobilności ciężkiej – uważa Burda.

Przewoźnicy jeszcze zaniepokojeni

Programy potrwają do 2029 roku i według przedstawicieli międzynarodowego transportu są one niezbędne. Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek zaznacza, że branżę bardzo niepokoi fakt, że europejskie elity polityczne nie poświęcają zbyt wiele czasu na rzetelną ocenę możliwości technicznych związanych z elektromobilnością i nie przygotowują się do „zielonej zmiany” od strony infrastrukturalnej. – Dziś nie potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ma wyglądać transport przyszłości w oparciu o bardzo drogie, ciężkie, o krótkim zasięgu i długim czasie uzupełniania energii pojazdy dalekosiężnego transportu. Nie ma odpowiedzi na te kluczowe przecież kwestie, są za to ostrzeżenia i straszenie poważnymi skutkami finansowymi. Tak być nie może – kwituje Buczek.

Symptomatyczne są prognozy niemieckiego stowarzyszenia przemysłu motoryzacyjnego (VDA) na 2024 rok, mówiące o spadku sprzedaży modeli elektrycznych. – Zakładamy niższą sprzedaż samochodów elektrycznych (-9 proc. do 635 tys. sztuk). O ile oczekuje się, że sprzedaż hybryd typu plug-in (PHEV) wzrośnie o 5 procent do 185 000 sztuk, w przypadku pojazdów wyłącznie akumulatorowo-elektrycznych (BEV) spodziewamy się spadku o 14 procent do 451 000 sztuk – powiedział główny ekonomista VDA dr. Manuel Kallweit, cytowany przez AutomotiveSupliers.pl.

Czytaj więcej Firmy Polskie firmy logistyczne inwestują w szybsze dostawy Polskie firmy logistyki kontraktowej coraz śmielej wchodzą na zagraniczne rynki. Zmusza do tego rosnąca sprzedaż sklepów internetowych, których klienci domagają się coraz szybszych dostaw.

Prezes PIRE uważa, że spadek nie odzwierciedla popytu, a raczej związany jest ze spojrzeniem koncernów, które wypełniły pierwsze progi limitu emisji. – W 2025 roku, gdy będzie następny próg zobaczymy skokowy wzrost sprzedaży elektryków oraz dodatkowo największe firmy będą realizowały cele ESG i zapotrzebowanie na się znów zwiększy – przewiduje Burda.