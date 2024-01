Nie widać końca blokad we Francji

Dodaje, że atakowane są przed wszystkim chłodnie. W internecie pojawił się film, na którym ciągnik wywraca naczepę, z której wcześniej rolnicy wyrzucili część żywości. Dla przewoźnika takie zdarzenie oznacza tragedię, ponieważ ubezpieczyciel może uchylić się od wypłacania odszkodowania za zniszczony ładunek i za samochód. – Większość zakładów ubezpieczeniowych wyłącza ochronę ubezpieczeniową w polisach OCP za szkody powstałe podczas demonstracji, rozruchów i zamieszek społecznych – przypomina właściciel kancelarii doradczej CDS Jerzy Różyk.

Rolnicy cieszą się poparciem znacznej części francuskiego społeczeństwa. W opóźnionych przez blokada pociągach (nawet po 8 godzin spóźnienia) nie słychać utyskiwań, nie protestują mieszkańcy miasteczek, przez które dniem i nocą przejeżdżają kawalkady ciężarówek, objeżdżające blokady na autostradach.

Witryna FranceNews24 podała 30 stycznia, że 70 proc. ankietowanych popiera protest rolników we Francji. Jest to jednak o 13 pp. mniej niż dwa dni wcześniej. Do negatywnego postrzegania przyczyniły się incydenty z udziałem zagranicznych kierowców ciężarówek.

W Sztokholmie prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że ​​pod jego rządami sytuacja francuskiego rolnictwa poprawiła się. Przypomina, że francuscy rolnicy otrzymali w 2022 roku 9,45 mld euro subwencji, gdy hiszpańscy 6,89 mld, niemieccy 6,33 mld, włoscy 5,63, a polscy 4,84 mld euro.