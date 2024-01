Pesa powoła spółkę w Rumunii

Wartość obu umów sięga 4 mld zł i jest to kontynuacja obecności bydgoskiego producenta na rumuńskim rynku. – Nasze tramwaje wożą mieszkańców Cluj, Iasi i Craiova. Teraz dzięki nowoczesnym komfortowym pociągom połączymy mieszkańców tych miast, umożliwiając im podróże w ruchu międzymiastowym i regionalnym. Jesteśmy dumni, że nasze pojazdy przyczynią się do rozwoju rumuńskiego transportu kolejowego. Pesa jest obecna w Rumunii od lat i chcemy tę obecność zwiększać – stąd plany powołania Pesa Rumunia i współpraca z lokalnymi partnerami przy tworzeniu centrów serwisowych w Rumunii – ujawnia prezes Pesa Krzysztof Zdziarski.

Będzie to piąta zagraniczna spółka Pesy, której zadaniem jest serwis użytkowanych lokalnie pojazdów. Pozostałe są w Czechach, Niemczech, na Ukrainie i we Włoszech. W latach 2012 – 2023 Pesa dostarczyła na rynek rumuński 37 niskopodłogowych tramwajów i zdobyła ok. 10 proc. rynku. Rynek rumuński staje się drugim dla bydgoskiego producenta, po rynku krajowym. Trzecim jest rynek czeski.

Spółka w ramach strategii Pesa 2030+ konsekwentnie rozwija obecność na rynkach zagranicznych. Produkuje tramwaje dla Tallina i spalinowe zespoły trakcyjne dla Czeskich Drah (umowa z opcjami na 160 zespołów trakcyjnych wartości 2,5 mld zł) i Regio Jet w Czechach oraz kolei w Ghanie, a eksport w ostatnich latach to ponad połowa produkcji Pesy.