Porty w Polsce biją kolejne rekordy

W gdańskim porcie najwyższe wzrosty procentowe zanotowały towary agro (wzrost o 60 proc.). W sumie w ciągu roku przeładunki zbóż w Porcie Gdańsk wyniosły prawie 3,1 mln ton (rok wcześniej ok. 2 mln t).

Zespół portów w Szczecinie i Świnoujściu przeładował 2,6 mln ton zboża, o niemal 60 proc. więcej niż rok wcześniej. Są to ukraińska kukurydza oraz zwiększone dostawy pszenicy do państw afrykańskich i krajów Europy zachodniej. Terminale zbożowe informują również o spodziewanej dobrej koniunkturze na najbliższe ok 2 lata.

Mniej drobnicy

W Gdańsku przeładunki drobnicy sięgnęły 22,9 mln t, co oznacza niewielką korektę. Terminale kontenerowe zanotowały wzrost o 2,5 proc., do blisko 20,5 mln ton. Co prawda Baltic Hub utracił przeładunki kontenerów do Rosji, ale ten brak zrekompensowały kontenery przesyłane na Ukrainę.

Tonaż drobnicy przeładowanej w Gdyni zmalał o 3 proc. do 3,5 mln ton, zaś liczony w pojemnikach o 4,4 proc. do 873,9 tys. TEU.

Także w zespole portów Szczecin i Świnoujście przeładunki drobnicy zmalały, i to o ponad 10 proc. do 15,9 mln ton. Mniejsza konsumpcja w Skandynawii sprawiła, że drobnica promowa zmalała o ponad 10 proc. do 12,9 mln ton, zaś przeładunki kontenerów zmniejszyły się również o ponad 10 proc. do 67,6 tys. TEU.