Chiński nowy rok spiętrzył przewozy

Zagrożenie atakami Huti na Morzu Czerwonym spowodowało, że armatorzy przekierowali statki na dłuższą trasę wokół Afryki. W efekcie wydłużył się czas żeglugi, co z kolei zaburzyło rozkład rejsów. – Mamy więc obecnie do czynienia ze znacznymi opóźnieniami w transporcie kontenerów, nie tylko z samych Chin, ale też z Indii i innych krajów regionu. Opóźnienia sięgają obecnie od 10 do nawet 20 dni. Rekordowe opóźnienie odnotowaliśmy na trasie z Indii – zamiast standardowych 40 dni kontener płynął do Polski 73, bo konieczne okazały się dodatkowe, wcześniej nieplanowane przeładunki w portach pośrednich – podaje przykład dyrektor ds. Spedycji Kontenerowej LCL w C. Hartwig Gdynia Maja Brzuzy.

W Afryce brakuje paliwa

Ostrzega, że opóźnienia mogą jeszcze wzrastać, ponieważ porty południowoafrykańskie nie są w pełni przygotowane do obsługi wzmożonego ruchu statków i zdarza się, że brakuje w nich paliwa.

Zaznacza, że na to wszystko nakłada się gorący okres w imporcie poprzedzający długie świętowanie chińskiego nowego roku. – Następstwem tych zawirowań jest 3-krotny wzrost cen transportu z Chin kontenera 40-stopowego w stawkach na luty w porównaniu ze stawkami z listopada ubiegłego roku. Zaczyna też brakować nie tylko miejsca na statkach, ale i kontenerów. Zauważamy to nie tylko w imporcie, ale również w eksporcie – wskazuje przedstawicielka C. Hartwig Gdynia. – W tej sytuacji proponujemy klientom, którym zależy na czasie, alternatywną drogę z Chin – koleją. Niektórzy sami już decydują się na taką zmianę. Nadal jest to nieco droższe rozwiązanie, ale pewniejsze jeśli chodzi o terminy. Nie zauważamy na razie problemu z przepustowością transportu kolejowego z Chin – zapewnia Brzuzy.

Dane Eurasian Rail Alliance Index (ERAI, stworzone przez koleje kazachskie, rosyjskie i białoruskie) potwierdzają, że licząc rok do roku średni czas przejazdu skrócił się na początku stycznia o 15,4 proc. do 9,04 dni. Wynika to z malejących przewozów, które w ostatnim kwartale roku przewozy kolejowe z Chin do EU skurczyły się o 46,3 proc. r/r do 45 656 TEU (w tonach spadek wyniósł 45,7 proc. do 284,36 tys. ton). Z Chin trafiło do Polski 28 058 TEU, co oznacza 28,6-procentowy spadek. Przewozy do Niemiec zmalały o blisko 70 proc. do 3292 TEU.