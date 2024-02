Pierwszy kwartał naliczania ceł od dwutlenku węgla

Kar na razie nie będzie

Modyfikowania sprawozdań za pierwsze dwa okresy sprawozdawcze (kończące się 31 stycznia i 30 kwietnia) można dokonać do 31 lipca 2024 roku. Zatem pracy jest dużo, praktyka dopiero tworzy się. – Nowe procedury wprowadzają spore zamieszanie, tryb i zakres raportowania nie jest oczywisty, a niezbędne dane trzeba pozyskać m.in. od producentów. Praktyka pokazuje, że bez działań informacyjnych trudno o wzrost świadomości biznesu nt. wejście w życie nowych wymogów klimatycznych. Na szczęście mechanizm i etapy jego wdrożenia zostały rozłożone w czasie, co daje nadzieję, że importerzy towarów objętych raportowaniem dostosują się do nowej rzeczywistości – zaznacza prezes zarządu PKP Cargo Connect Paweł Skoczowski.

Przyznaje, że wiele Agencji Celnych korzysta z przywileju odstąpienia od raportowania tam, gdzie to możliwe. Powodem jest brak jasności sposobu wyliczania wielkość emisji, co niesie za sobą ryzyko popełnienia błędu i kar.

Dla agencji celnych obsługujących klientów z towarami masowymi opanowanie nowego podatku jest wyzwaniem. - Nasza firma podjęła się tego wyzwania, gdyż nie chcemy pozostawić naszych klientów samych sobie i wspieramy ich w wywiązaniu się z nowych wymogów. Klienci oczekują kompleksowej usługi dla całego łańcucha logistycznego, w tym wsparcia go w skomplikowanych procedurach i mnogości spraw administracyjnych, a do takich należy nowe narzędzie jakim jest dokonywanie zgłoszeń w rejestrze CBAM – wyjaśnia prezes PKP Cargo Connect.

Import nie zmaleje

Skoczowski przekonuje, że nowy podatek nie wpłynie w najbliższym czasie na zmniejszenie potoków towarów importowych do Unii Europejskiej. – Dostępność surowców i stale rosnący popyt napędza import do krajów Unii Europejskiej. Gdy system się zakorzeni, importerzy poznają realne wartości emisji towarów ściąganych do UE i będą w stanie oszacować koszt zakupu certyfikatów równoważących te emisje, dopiero wtedy może spodziewać się reakcji. Wygra rachunek ekonomiczny – przekonuje prezes PKP Cargo Connect.

Przyznaje, że mogą pojawić się zmiany w strukturze i wielkości importu. – Należy założyć, że może w najbliższych latach nastąpić wzmocnienie rodzimych rynków, może także dojść do przeniesienia produkcji do UE, bądź też, co jest najprostszą czynnością i najbardziej prawdopodobną, dojdzie do przeniesienie tego kosztu na odbiorcę towaru – prognozuje Skoczowski.