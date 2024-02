Kolejowe przewozy towarowe na wysokim poziomie

Drugi pod względem udziału w rynku przewoźnik, Lotos Kolej, odnotował wzrost wykonanej pracy przewozowej z 5,7 mld tonokilometrów do 6,6 mld tonokilometrów, a jego udział wzrósł z 9,05% do 10,70%. Trzecia pod tym względem spółka, DB Cargo Polska, w 2023 roku wykonała pracę przewozową na poziomie 3,3 mld tonokilometrów i było to mniej o około 16 mln tonokilometrów niż w 2022 roku. Pomimo to udział rynkowy wzrósł z 5,26% do 5,33%.

Licząc względem masy, PKP Cargo, przewiózł w minionym roku 72,6 mln ton ładunków (w 2022 roku 88,4 mln ton). Jednocześnie spółka odnotowała spadek w udziale w rynku według przewiezionej masy ładunków z 35,44% do 31,35% w 2023 roku.

Druga pod względem przewiezionej masy spółka – DB Cargo Polska osiągnęła wynik 34,7 mln ton. Był to spadek w porównaniu do 2022 roku, kiedy to jej pociągi przewiozły 39,6 mln ton. Udział DB Cargo Polska w rynku wg przewiezionej masy zmniejszył się z 15,89% w 2022 roku do 14,98%.

Wzrósł natomiast udział w rynku trzeciej spółki w zestawieniu, Lotos Kolej, co należy wiązać z fuzją z Orlen Koltrans. W 2023 r. Lotos Kolej przewiózł niemal 16 mln ton, wobec 13 mln ton w 2022 roku. Udział spółki w rynku wzrósł z 5,23% do 6,89%.

W 2023 roku rekordowo wysoki okazał się parametr średniej odległości przewozu 1 tony ładunku. Na przestrzeni ostatniej dekady 266 km jest zdecydowanie najdłuższą średnią odległością przewozu. W 2022 roku ten parametr osiągnął 251,5 km. Przyczyną wzrostu były m.in. prowadzone na infrastrukturze kolejowej remonty, co spowodowało wydłużenie niektórych tras. Ponadto niektórzy przewoźnicy rozpoczęli realizację nowych połączeń.