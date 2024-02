Dla kolejowych przewoźników pasażerskich to był znakomity rok

Średnia odległość na jaką podróżował pasażer kolei w 2023 roku to 69,1 km. Jest to wartość nieznacznie niższa niż w 2022 r. W miesiącach lipiec – sierpień było to odpowiednio 85,6 km i 86,2 km.

UTK podlicza, że w 2023 roku najdłuższą trasę pokonywał przeciętnie pasażer przewoźnika RegioJet a.s. –373 km. Dla pasażera PKP Intercity ta odległość to prawie 224 km, a w przypadku Leo Express niemal 125 km. Średnia odległość, na jaką podróżował przeciętny pasażer Polregio w 2023 roku to 44,7 km.

UTK podlicza, że ok. 10 % pociągów jest spóźnionych, ok. 3 pp. więcej niże 2020 roku. W 2022 roku (najnowsze dane) spóźniony był co trzeci pociąg. Operatorzy tłumaczą opóźniania licznymi remontami prowadzonymi na całej sieci kolejowej.