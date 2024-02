Niski popyt hamuje wzrost cen przewozów

Jednakże w nowym klimacie zmniejszonej inflacji konsumpcja ustabilizowała się obecnie na niższym poziomie. To właśnie ten nowy, obniżony poziom konsumpcji międzynarodowej spowodował cięcia produkcji. Dostępne dane za IV kwartał pokazują, że produkcja przemysłowa kwartał do kwartału spada w całej Europie, w tym -0,9% w Wielkiej Brytanii, -1,6% w Niemczech, -0,2% we Francji (Polska +0,4% i Hiszpania +0,7% pozostają solidne strukturalnie).

Do niedawna spadała cena ropy, w grudniu baryłka ropy kosztowała 78 dol., gdy we wrześniu 94 dol. W rezultacie cena litra oleju napędowego zmalała w tym okresie o 9 proc. do 1,63 euro. Jest to jednak i tak o 10 proc. powyżej ceny ze stycznia 2022 roku. Jednak ceny paliwa wzrosną z powodu blokady żeglugi przez Morze Czerwone oraz redukcji wydobycia przez kraje OPEC.

Koszty CO2

Wyższe koszty przyniesie także wdrożenie dyrektywy o eurowiniecie, która zmusza państwa do naliczania opłat za emisję CO2. Kraje muszą dokonać tego do 24 marca tego roku. W Niemczech, które wprowadziły nowe opłaty od 1 grudnia, wyższe koszty myta oznaczają dodatkowe 6700 euro kosztów na ciężarówkę na rok.

Dyrektor zarządzający Upply Thomas Larrieu uważa, że rozpoczęty rok nie będzie dobry gospodarczo. – Należy spodziewać się dalszego nacisku na ceny przewozów, ale jednak mogą one wzrosnąć z powodu dużych podwyżek kosztów, przede wszystkim myta, do którego dyrektywa unijna nakazuje doliczyć obciążenie za emisję dwutlenku węgla. Dlatego spodziewam się, że klienci będą częściej wybierali jednak wystawianie zleceń na rynku chwilowym, który wzrośnie kosztem kontraktowego – uważa Larrieu.

Natomiast analityk Ti Nathaniel Donladson pociesza, że widoczny na początku roku spadek popytu jest mniejszy niż kilka miesięcy temu.