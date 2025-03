Solaris zelektryfikuje Kanadę

Pierwszy kontrakt Solarisa na dostawę trolejbusów dla operatora TransLink w Vancouver w Kanadzie obejmuje dostawę 107 trolejbusów o długości 12 metrów. Umowa przewiduje także opcję zakupu do 201 trolejbusów 12-metrowych oraz do 204 trolejbusów przegubowych o długości 18 metrów. – Ta umowa to przełomowy moment dla Solarisa i dowód naszego zaangażowania w dążeniu do bycia wiodącym dostawcą autobusów zeroemisyjnych w Ameryce Północnej – ocenia dyrektor zarządzający Solaris Bus & Coach Javier Iriarte.

Pierwsze dostawy trolejbusów do Vancouver zaplanowano na 2026 rok, a kolejne będą kontynuowane w 2027 roku. – Solaris jest niekwestionowanym liderem trolejbusów w Europie, a to zamówienie wraz z opcjami ma potencjał, by stać się największym kontraktem w historii naszej firmy – zaznacza Iriarte.

Spółka informuje, że do Kanady trafią europejskie wersje Trollino, dostosowane do wymogów lokalnych. Sposób serwisowania floty nie został ujawniony.

Do tej pory Solaris dostarczył ponad 5 500 pojazdów zeroemisyjnych, do których zaliczają się autobusy bateryjne, autobusy wodorowe i trolejbusy, eksploatowane w ponad 30 krajach. Solaris jest liderem europejskiego rynku trolejbusów – w 2024 roku firma posiadała ponad 60% udziału w rynku i dostarczyła do tej pory łącznie blisko 2 500 takich pojazdów.