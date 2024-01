Włochy na celowniku InPostu

Wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral dodaje, że w ostatnich lata popularność automatów paczkowych gwałtownie rośnie. – InPost próbuje zdobyć w Wielkiej Brytanii pozycję lidera w ilości paczkomatów, goniąc wytrwale Amazon. według naszego raportu “Out of home delivery in Europe 2023_PUDOs and automated parcel machines” z 2023 opisującego sytuację sektora KEP w 2022roku, Amazon posiadał ok 8 000 automatów paczkowych a InPost z blisko 4 500 paczkomatami pozycjonował się na drugim miejscu. Trzecia miejsce należało do Evri (dawniej Hermes) z 1 500 maszynami – wylicza Gral.

Dodaje, że podobnie jest we Włoszech. – W 2022 roku wiódł prym Amazon z ok 2 500 automatów paczkowych a InPost posiadał w tym czasie ponad 1 700 paczkomatów, wyprzedając trzeciego operatora, Poste Italiane, które notabene używało paczkomatów InPost dla obsługi swoich przesyłek – wymienia wiceprezes LME.

Zaznacza, że rok 2023 zakończył się dużymi wzrostami, jeżeli chodzi o dostępność punktów OOH (dostawy poza domem) InPost we Włoszech, których jest obecnie około 6 000. Nowa umowa z Esso powiększa ten potencjał o 150 paczkomatów, które oferują blisko 9 500 skrytek. – Włochy są jednym z dynamiczniej rozwijających się krajów, jeżeli chodzi o przesyłki B2C (biznes do konsumenta) oraz C2C (konsument do konsumenta), więc wygląda na to, że po Polakach i Anglikach także Włosi polubili wygodne rozwiązanie jakim jest paczkomat – wskazuje Gral.

InPost posiada ponad 60 000 punktów odbioru i nadania w 9 krajach, w 2023 roku dostarczyła 892,1 mln przesyłek, co oznacza wzrost o 20%. Dwa lata temu InPost zdetronizował w Polsce lidera rynku kurierskiego, DPD i umacnia się na rynkach międzynarodowych.

W Polsce obsłużyła 589,5 mln przesyłek, natomiast na rynkach międzynarodowych 302,6 mln sztuk, z tego 239,9 mln przesyłek (+13%) we Francji oraz 46,5 mln (wzrost o 127% r/r) w Wielkiej Brytanii.