Klienci wrócili do zakupów, na czym skorzystał InPost

Liczba obsłużonych przez InPost przesyłek wzrosła w pierwszym kwartale br. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 22 proc., w tym na rynku krajowym o 20 proc i na międzynarodowym o 26 proc. InPost doręczył 242,6 mln przesyłek. – Po pierwszych sześciu tygodniach dynamika wzrostu liczby przesyłek wyniosła 20 proc. i to przyjemne zaskoczenie, ale nie wiemy czy to jednorazowe ożywienie zakupów, spowodowane np. rekordowym wzrostem płacy minimalnej – zastrzega założyciel & CEO InPost Rafał Brzoska.

W Polsce rynek wzrósł o 12 proc. a InPost powiększył dostawy o 20 proc. We Francji rynek skurczył się o 4 proc. a InPost poprawił wyniki o 9 proc. zaś w kluczowym segmencie B2C nawet o 28 proc. Rynek brytyjski zanotował w pierwszym kwartale stagnację, a InPost powiększył liczbę przesyłek o 27 proc. Brzoska podkreśla, że nie jest łatwe powielenie modelu InPost. – w Europie są 62 projekty z automatami paczkowymi, jednak tylko nasz przynosi zyski – podkreśla założyciel InPost.

Firma nie tylko zwiększyła obsługiwane potoki, ale poprawiła także wyniki finansowe. Przychody zwiększyła o 22 proc. do 243 md zł, skorygowana EBITDA wzrosła o 36 proc. r/r do 760 mln zł, a EBIT o 60 proc. r/r do 429 mln zł. Wskaźnik zadłużenia netto Grupy zmniejszył się z 2,2x na koniec 2023 r. do 2,0x na koniec 1. kwartału 2024 roku.

W Polsce inPost ma blisko 23 tys. maszyn i nowe wypełniają się szybciej od stawianych wcześniej, korzystając z efektu skali. – Widzimy skuteczność naszej strategii zarówno w Polsce, jak i poza nią. W Polsce, pomimo pozycji lidera, nadal zwiększamy udziały w rynku. W krajach, w których działa Mondial Relay, jest to szczególnym osiągnięciem, gdyż działamy w warunkach kurczenia się handlu e-commerce. W Wielkiej Brytanii umacniamy nasz sprawdzony koncept logistyczny, co zapewnia znaczący wzrost wolumenów, a także zwiększa rentowność w miarę rosnącej skali operacji. I kwartał 2024 r. przyniósł wyraźny rozwój biznesu, zgodny z naszymi ambicjami. Niezmiennie koncentrujemy się na strategicznych priorytetach: budowaniu jak najszerszego dotarcia do użytkowników na obszarach działania Mondial Relay, rozbudowie sieci urządzeń Paczkomat w Wielkiej Brytanii oraz dalszym zwiększaniu udziału w polskim rynku. Jesteśmy przekonani, że nasze prognozy i strategia na cały rok będą zrealizowane – zapewnia założyciel & CEO InPost Rafał Brzoska.