Rosną magazyny dla logistyków

W najbliższych latach polski rynek magazynowy będzie się rozwijał w stosunkowo stabilnym tempie, w 6-8 lat może powiększyć się nawet o kolejne ok. 20 mln m kw., do ponad 50 mln m kw., przewidują eksperci JLL.

Stanie się tak za sprawą m.in. klientów z branży logistycznej, która inwestuje w nowe zaplecze magazynowe. Nagel-Group wynajmie jeden z budynków należących do kompleksu Booster Zabrze. Najemca wprowadzi się do obiektu w drugim kwartale 2025 roku. Obiekt ma ponad 30 tys. mkw. powierzchni magazynowej, w pełni dostosowanej do wymogów branży spożywczej – zarówno w kontekście operacji wysokiego składowania, jak i części przeznaczonej do cross-dockingu o powierzchni 9,5 tys. m kw. Całość budynku zostanie podzielona na trzy strefy o temperaturze od 0 st. C do 18 st. C.

Mniejsze emisje CO2

Fiege wynajęła 16 tys. m kw. w Panattoni Park Goleniów. Z kolei spółka Nodium Group, która jest właścicielem Sport-Shop.pl, zajmie około 13 000 m kw. w Panattoni Park Bieruń I. Obiekt będzie miał 27 doków załadunkowych i posłuży od obsługi e-handlu.

Raben Logistics Polska otworzył 3 lipca nowy oddział w Poznaniu, przy ul. Obodrzyckiej 65. Magazyn o powierzchni 44 tys. m kw. spełnia wymagania certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent, wyposażony jest w wózki systemowe VNA, jak i wózki Li-Ion. 41 ramp przeładunkowych do obsługi samochodów ciężarowych oraz obszerne place manewrowe i tereny zewnętrzne przeznaczone wyłącznie do użytku Raben. Łącznie w magazynie i biurze zatrudnienie w oddziale Raben w Poznaniu znajdzie 200 osób.