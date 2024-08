Drobnicowe linie do Rumunii

Rośnie udział krajów południa Europy w obrotach handlu zagranicznego z Polską. Wartość wymiany handlowej z Bułgarią wzrosła w ostatniej dekadzie 3-krotnie do 4 mld euro, z Rumunią 2-krotnie do blisko 11 mld euro, podobnie z Węgrami do 15 mld euro, ze Słowacją do 17 mld euro i z Czechami do 35 mld euro.

Reklama

Ostatnio notowane ożywienie widoczne jest i na tym kierunku. Z danych giełdy Trans.eu wynika, że w przewozach bilateralnych liczba ofert w pierwszej połowie roku do Bułgarii powiększyła się o 155 proc., do Rumunii i na Węgry o 141 proc., do Serbii o 117 proc., Słowacji o 107 proc., Słowenii o 102 proc., Chorwacji o 96 proc. w stosunku do takiego samego okresu 2023 roku.

Czytaj więcej Szynowy Związkowcy w PKP Cargo zaczynają pękać Na przewozach węgla spółka PKP Cargo mogła stracić blisko 400 mln zł, a obecny zarząd wskazuje na związkowców jako jednych ze sprawców obecnej sytuacji spółki.

W odwrotnym kierunku z Bułgarii jest o 66 proc. więcej ofert ładunków, z Czech 43 proc., z Węgier 19 proc. Poprawiły się także ceny usług. Stawki całosamochodowe na trasie z Polski do Słowenii wzrosły o 23 proc., do Bułgarii o 15 proc., do Rumunii o 12 proc. i na Węgry o 8 proc. – Eksport do Rumunii i Bułgarii jest na normalnym poziomie, jak przed wakacjami. Natomiast zauważalny jest brak importu z tych państw. Brak zbilansowanych wolumenów powoduje wzrost cen eksportu, czy też inaczej oczekiwań przewoźników – tłumaczy prezes JAS-FBG Jarosław Domin.

Sieciowe rozwiązania

Potoki ładunków stają się na tyle duże, że pojawiają się rozwiązania sieciowe. Spółka Rohlig Suus Logistics otworzyła dwie bezpośrednie linie drobnicowe z Brna do Sofii oraz do Bukaresztu przez Kluż. Samochód kursuje raz w tygodniu, czas przejazdu wynosi 48-72 godzin, co związane jest z kolejkami na granicy węgierskiej. Ten serwis jest rozwijany dzięki współpracy oddziałów Rohlig Suus Logistics w Czechach i Rumunii, a wcześniej przesyłki konsolidował terminal w Krakowie. – Obserwujemy rosnące zainteresowanie klientów rynkami Bałkanów czy Europy Południowo-Wschodniej. Dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie dwóch nowych linii drobnicowych w tym kierunku z Czech, które również stanowią doskonały hub logistyczny dla Europy Północnej i Zachodniej – wyjaśnia European Road Network Director w Rohlig Suus Logistics Piotr Szałkiewicz.