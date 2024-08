Związkowcy w PKP Cargo zaczynają pękać

Zarząd przystąpił do zwolnień grupowych, które miałyby objąć do 30,2% zatrudnionych w spółce zależnej PKP Cargotabor (do 752 pracowników) w różnych grupach zawodowych i nastąpić w okresie: nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zawiadomienia do powiatowych urzędów pracy do dnia 30 listopada 2024 roku.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podlicza, że od 4 do 22 lipca zebrało informację o 2969 zgłoszeniach o zamiarze przeprowadzenia zwolnień przez PKP Cargo. Resort zaznacza, że dane pozyskane przez Powiatowe Urzędy Pracy mogą się zmienić, a PUP „pozostają w bieżącym kontakcie z władzami spółki”.

Zarząd PKP Cargo w oświadczeniu stwierdziło, „że Zarząd wraz z Zarządcą sanacyjnym będą podejmowali dalsze intensywne działania mające na celu uratowanie PKP CARGO S.A., w tym także doprowadzenie do pociągnięcia do odpowiedzialności za stan Spółki osób, które działały na szkodę Spółki, akcjonariuszy oraz pracowników PKP CARGO S.A.”

Prokuratura liczy straty

Prokuratura Okręgowa w Warszawie powierzyła Delegaturze CBA w Warszawie prowadzenie śledztwa w sprawie nieprawidłowości w PKP Cargo, w związku z wykonywaniem decyzji Prezesa Rady Ministrów z 2022 roku w sprawie transportu węgla, co spowodowało szkodę 376,3 mln zł.

Wcześniej zarząd PKP Cargo wspólnie ze związkami zawodowymi zaapelowali do premiera o wypłatę rekompensaty z tytułu kosztów poniesionych przez PKP Cargo w związku z poleceniem przewiezienia 4,5 mln ton węgla dla gospodarstw domowych, sprowadzanego w 2022 roku.