Raben wchodzi do Szwajcarii

Obie firmy ogłosiły 26 listopada podpisanie umowy o założeniu wspólnego podmiotu – Raben Sieber AG, który rozpocznie działalność 1 marca 2025 roku. Nowa spółka przejmie drobnicowe operacje Sieber Transport oraz część zatrudnionych i zaoferuje kompleksowe usługi transportu drobnicowego w Szwajcarii i Europie.

Dzięki partnerstwu obaj operatorzy podejmują strategiczne działania w celu wzmocnienia obecności na rynku i tworzenia innowacyjnych rozwiązań logistycznych dla klientów. Obie firmy jako współudziałowcy, będą aktywnie kształtować strategiczne kierunki rozwoju nowej spółki. – Cieszę się, że Szwajcaria dołącza do rodziny Raben, ponieważ doskonale uzupełnia naszą sieć połączeń i otwiera nowe możliwości w Europie. Ponadto wzmacnia to naszą pozycję w krajach DACH i zwiększa możliwości rozwoju w Europie Zachodniej – tłumaczy CEO Grupy Raben Ewald Raben.

Sieber Transport zapewnia, że zachowane zostaną wszystkie miejsca pracy w szwajcarskiej firmie. – Zakładając Raben Sieber AG, tworzymy synergie i możliwości, które przyniosą korzyści naszym klientom w Szwajcarii i Europie. Ten krok jest istotną częścią strategii korporacyjnej Sieber i stwarza nam możliwości skutecznego i elastycznego zaspokajania potrzeb klientów w zmieniającym się otoczeniu rynkowym - zapewnia dyrektor generalny Sieber Transport Christian Sieber.

Grupa Raben podkreśla, że jest to dla niej kolejny strategiczny kamień milowy w konsekwentnym budowaniu niezależnej sieci drobnicowej w Europie. Do 15 rynków, na których operator posiada już własne lokalizacje i system transportowy, dołączy teraz Szwajcaria. Głównym celem tego kroku jest integracja istniejącej międzynarodowej sieci Raben z krajowymi rozwiązaniami oferowanymi przez Sieber. Co więcej, dodanie Szwajcarii do mapy Raben jest ostatnim krokiem w kierunku objęcia struktury krajów DACH (krajów niemieckojęzycznych) w ramach działalności jednego operatora.