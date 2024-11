Porty zapchane, towar będzie spóźniony

Firma doradcza Drewry obliczyła, że do końca roku statki armatorów nie zawiną do 70 portów, a można spodziewać się, że odwołania zawinięć do portów będzie nawet więcej. Firma podała w komunikacie, że „W najbliższych pięciu tygodniach przewidujemy spadek niezawodności rozkładów rejsów, przy czym oczekuje się, że około 10% statków spóźni się z zaplanowanymi zwinięciami”.

Analitycy Drewery spodziewają się, że „Aby utrzymać wyższe stawki, przewoźnicy prawdopodobnie wprowadzą dodatkowe odwołania, a właściciele ładunków działający w tej branży powinni aktywnie przygotowywać się na potencjalne zakłócenia”.

Ceny trzymają się mocno

Wskaźnik uśrednionych cen Drewry WCI spadł na koniec 47 tygodnia o 1% do 3413 dolarów za FEU (czterdziestostopowy kontener), czyli o 67% poniżej poprzedniego szczytu pandemii wynoszącego 10 377 dolarów we wrześniu 2021 r., ale jest o 140% większy niż średnia 1420 dolarów w 2019 r. (przed pandemią).

Czytaj więcej Szynowy Maszyniści domagają się większego bezpieczeństwa na kolei Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach to powszechny postulat kolejarzy i zmotoryzowanych. Ale jednym z największych wyzwań dla zarządcy kolejowej infrastruktury jest wdrożenie systemów sterowania ruchem kolejowym.

Stawki frachtu z Szanghaju do Rotterdamu, Nowego Jorku do Rotterdamu i Rotterdamu do Nowego Jorku wzrosły o 1% do 4071 dolarów, 793 dolarów i 2672 dolarów za FEU. Stawki z Szanghaju do Los Angeles spadły o 5%, czyli 212 dolarów do 4488 dolarów za FEU, podczas gdy stawki z Rotterdamu do Szanghaju spadły o 1%, czyli 4 dolarów do 517 dolarów za FEU.

Badanie przeprowadzone wśród ponad 2 tys. klientów Maersk w całym regionie europejskim potwierdziło, że ponad 76% firm doświadczyło w ostatnich 12 miesiącach zakłócenia w łańcuchu dostaw, które wywołały efekt domina i spowodowały opóźnienia w ich działalności. Jedna piąta (22%) firm odnotowała ponad 20 zakłóceń w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 1 na 3 firmy miała później trudności z zapewnieniem niezbędnych materiałów do produkcji. 58% właścicieli ładunków stwierdziło, że zakłócenia w ich łańcuchach dostaw spowodowały znacznie większe koszty, niż przewidywano.