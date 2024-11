Elektryki zmuszą do wydania miliardów na drogi

Miliardy na drogi

Rzeczniczka przypomina, że sieć dróg w Polsce była projektowana oraz budowana z założeniem wykorzystania pojazdów o mniejszych naciskach niż przewidziane w rewizji dyrektywy. – Przyjęcie proponowanej przez KE koncepcji powinno uwzględniać przede wszystkim faktyczny stan infrastruktury drogowej w danym państwie członkowskim. Rząd RP rozumie potrzebę przejścia na bardziej energooszczędne formy transportu, w tym wspieranie przejścia na ruch pojazdów bezemisyjnych, należy jednak brać pod uwagę zarówno rzeczywiste możliwości przejazdu takiego pojazdu po drogach publicznych w Polsce, jak również główne przyczyny uszkodzeń dróg i nawierzchni drogowych, którymi są przede wszystkim duże natężenie ruchu drogowego oraz obciążenia pojazdów. Ponadto należy mieć na uwadze, że wiele istniejących odcinków dróg krajowych wciąż oczekuje na dostosowanie do nacisku na oś 11,5 t – dodaje Szumańska.

Sieć dróg krajowych w Polsce zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obejmuje około 17,7 tys. km odcinków, w tym około 5,2 tys. km to autostrady i drogi ekspresowe. – Za wyjątkiem sieci autostrad i dróg ekspresowych, drogi publiczne w Polsce, w tym drogi krajowe, w większości były budowane przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami dotyczącymi dopuszczalnych nacisków osi pojazdu (dla dróg krajowych do 10 t na pojedynczą oś napędową) – przypomina rzeczniczka MI.

Polska ledwo nadąża za modernizacją dróg krajowych i wzmocnieniem ich, aby mogły przenosić ruch ciężkich pojazdów z naciskiem osi 11,5 t. Po wejściu do UE przewoźnicy domagali się dopuszczenia standardowych zestawów na całej sieci dróg i zaskarżyli ograniczenia w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

TSUE orzekł 21 marca 2019 roku, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej wynoszącym 11,5 tony. Od tego czasu pojazdy o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t mogą poruszać się swobodnie po wszystkich drogach publicznych w Polsce bez jakichkolwiek ograniczeń, przy czym większość dróg krajowych klasy niższej niż autostrady i drogi ekspresowe nie jest dostosowana technicznie do przenoszenia takich obciążeń i wymaga wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, aby zapobiec szybkiej i postępującej degradacji sieci. – Z tego względu przygotowany został Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku, którego jednym z głównych celów jest zapewnienie utrzymania strukturalnego istniejącej sieci dróg krajowych pod kątem dostosowania odcinków do wymaganych przepisami parametrów, w tym parametru nośności. Program wszedł w życie w 2023 roku, a efektem jego realizacji w perspektywie do 2030 roku ma być m.in. 2500 km łącznej długości przebudowanych dróg krajowych oraz 60 proc. udział dróg krajowych dostosowanych do nacisku 11,5 t/oś – informuje Szumańska. Budżet programu to 58,3 mld zł, a roczne wydatki sięgają 6 mld zł.