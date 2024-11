Transport będzie musiał wyliczyć się z emisji CO2

Warsaw Enterprise Institute szacuje, że roczne koszty przygotowana raportów sięgną 1,4-2,6 mld zł, a jednorazowe koszty dostosowania się do regulacji wyniosą 0,8-1,1 mld zł. Wysokie koszty poniosą także firmy nieobjęte bezpośrednio CSRD, ale będące kontrahentami podmiotów zobowiązanych do raportowania ESG. Dla polskich MŚP ten koszt pośredni może sięgać nawet 8 mld zł rocznie. Dodatkowo, małe i średnie firmy poniosą jednorazowe koszty dostosowania się do przepisów w wysokości do 1,4 mld zł.

WEI wskazuje, że małe i średnie firmy będą musiały poświęcić na przygotowanie raportów ESG proporcjonalnie więcej zasobów niż duże, przez co zmaleje ich potencjał wytwórczy.

Czytaj więcej Rynek Nawet spowolnienie nie zdetronizowało Polski W Europie nowych magazynów buduje się mniej niż w poprzednich latach, ale i tak w Polsce powstaje ich najwięcej.

Rodzi się także pytanie, dlaczego KE sięgnęła po raporty ESG, a nie po bardziej efektywne instrumenty. – W gospodarce rynkowej kluczowym mechanizmem koordynacji zachowań różnych podmiotów są ceny, więc najprostszą i najlepszą metodą rozwiązania problemów np. nadmiernej emisji CO2 czy zużycia wody jest odpowiednie podniesienie ich kosztów np. poprzez uprawnienia do emisji czy podatki środowiskowe; bądź podniesienie cen regulowanych przez państwo – wskazuje autor raportu WEI, ekonomista, członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Damian Olko.