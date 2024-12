Nadchodzą potężne turbulencje na rynku kurierskim

Rafał Brzoska pochwalił się planowaną ekspansją w Europie: kierowana przez niego spółka InPost zwiększy w tym roku obecność do z 9 krajów do 15. Wymienił rynki Niemiec, Szwajcarii, Austrii oraz krajów nordyckich.

Reklama

Przypomniał, że firma notuje zyski na wszystkich głównych rynkach, a na największym z niedawno podbitych, w Wielkiej Brytanii, szybko rozwija się. Ma tam 8 600 paczkomatów, a co tydzień instaluje 100 nowych i planuje przyspieszenia tempa. Na dodatek inwestycje szybko zwracają się: wzrost liczby dostarczonych paczek wyniósł 25 proc. rok do roku, a cała grupa osiągnęła tylko w trzecim kwartale prawie 200 mln euro zysku.

Z pomocą Advent

Brzoska niedwuznacznie wskazuje, że wybiera się na zakupy, a jeśli wymienia Niemcy, to oczywistym celem może być Hermes, należący do Grupy Otto. W 2020 roku, po dwóch latach poszukiwań, Advent International kupił za ok. 1 mld euro akcje logistycznej spółki Otto: 75 proc. udziałów w Hermes UK i 25 proc. w Hermes Germany.

Czytaj więcej Drogowy Ciągniki nie ciągną sprzedaży Spowolnienie gospodarcze w Europie doprowadziło do zastoju w transporcie drogowym. Sprzedaż samochodów ciężarowych gwałtownie spada.

Grupa Otto zanotowała w 2023/24 roku 15,0 mld euro przychodu (wcześniej 16,2 mld euro) i pogłębiła stratę do 426 mln euro z 413 mln euro rok wcześniej. Grupa Hermes tłumaczy stratę m.in. pogarszającymi się wynikami Hermes Germany. Ta logistyczna spółka straciła 88 mln euro, o 44 mln więcej niż rok wcześniej. Grupa Hermes w raporcie ostrzegała także o możliwych działaniach naprawczych, a w tym roku otworzyła centrum logistyczne w Iłowej.