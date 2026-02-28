Spór Allegro z InPostem to będzie długi sitcom

26 lutego Prezes UOKiK zlecił przeszukanie, które za zgodą sądu i w asyście policji odbyło się w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego faworyzowania na platformie handlu elektronicznego allegro.pl własnych usług logistycznych Allegro, w tym dostaw do automatów paczkowych Allegro One Box oraz usług przedsiębiorców należących do programu Allegro Delivery.
Podejrzewane działania mogą jednocześnie stawiać w gorszej pozycji firmy kurierskie, które nie należą do tego programu. – Podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiliśmy do sądu i uzyskaliśmy zgodę na przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy – tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
Czytaj więcej
Firmy logistyczne są przygotowane do obsługi zagranicznych przesyłek na mniej znane, ale obiecują...
Zaznacza, że przedsiębiorca, który posiada na danym rynku pozycję dominującą, nie może podejmować działań mogących szkodzić jego konkurentom, kontrahentom lub konsumentom. – Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku Allegro – dodaje prezes UOKiK.
Chodzi o domyślne pojawienie się innego niż wyznaczony przez kupującego punktu odbioru, a zarazem nabywcy trudno było odnaleźć dotychczasowe miejsce dostaw.
UOKiK podkreśla, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.
Allegro zbudowało markę Allegro Delivery, składającą się 33 punktów dostaw należących do Allegro, DPD, DHL i Orlen Paczka. InPost posiada zdecydowanie największą i najbardziej jednorodną sieć automatów paczkowych w Polsce, obejmującą 28 000 lokalizacji, dobrze rozłożonych geograficznie i rozpoznawalnych dla klientów. – Alternatywne automaty dostępne dla Allegro są potencjalnie liczniejsze, lecz funkcjonują w wielu niezależnych sieciach, które nie są w pełni zharmonizowane ani pod kątem doświadczenia użytkownika, ani rozmieszczenia punktów. W praktyce oznacza to często koncentrację urządzeń obok siebie zamiast komplementarnego pokrycia terytorialnego – uważa prezes Last Mile Experts Marek Różycki.
Konsultant branżowy Greg Urban przypomina, że konflikt między Allegro oraz InPost trwa od jakiegoś czasu. - Jednak nie sądzę, by Allegro, rozpoczynając rozwój Allegro Delivery, nie uwzględnił, że takie działania mogą się zdarzyć – wskazuje Urban.
Czytaj więcej
Polskie firmy są gotowe dostarczyć najcięższe wagony, jednak MON cały czas rozważa formy zakupu t...
Jesienią 2025 roku InPost złożył zawiadomienie do UOKiK o nadużywaniu przez Allegro pozycji dominującej. Spółka wniosła także do sądu arbitrażowego sprawę i żąda 98,7 mln zł kary umownej.
Urban spodziewa się, że liczba przesyłek obsłużonych przez InPost w czwartym kwartale 2025 roku mogła zmaleć właśnie z powodu przekierowania przez Allegro części potoków do własnej sieci odbioru.
Analitycy rynku kurierskiego nie są zaskoczeni działaniami urzędu. – W miarę jak platformy e-commerce nadal wdrażają możliwości ostatniej mili, granica między optymalizacją ekosystemu a potencjalnym przejęciem rynku będzie coraz bardziej w centrum kontroli regulacyjnej w całej Europie – przypuszcza Różycki.
Adwokat Mateusz Chołodecki przypuszcza, że na ostateczny wyrok sądu przyjdzie stornom czekać latami. – To nie jest krótki film. To bardziej sitcom. Prawdziwe pytanie brzmi: kto najbardziej ucierpi? – zastanawia się Chołodecki.
Chińska platforma JD.com ogłosiła 10 lutego rozpoczęcie działalności w Europie firmy kurierskiej JoyExpress.
Inwestorom ruch się spodobał, akcje InPost poszły w górę. Należąca do Brzoski spółka jeszcze lepiej zapełni masz...
Amerykański gigant kurierski chce wykorzystać sieć paczkomatów InPost, który pozostanie niezależną firmą. FedEx...
Spółki mają jednego właściciela, ale różne cele i połączenie okazało się niekorzystne przynajmniej dla jednego z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas