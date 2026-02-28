Spór Allegro z InPostem to będzie długi sitcom

26 lutego Prezes UOKiK zlecił przeszukanie, które za zgodą sądu i w asyście policji odbyło się w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego faworyzowania na platformie handlu elektronicznego allegro.pl własnych usług logistycznych Allegro, w tym dostaw do automatów paczkowych Allegro One Box oraz usług przedsiębiorców należących do programu Allegro Delivery.

Wyjaśnienia UOKiK

Podejrzewane działania mogą jednocześnie stawiać w gorszej pozycji firmy kurierskie, które nie należą do tego programu. – Podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiliśmy do sądu i uzyskaliśmy zgodę na przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy – tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zaznacza, że przedsiębiorca, który posiada na danym rynku pozycję dominującą, nie może podejmować działań mogących szkodzić jego konkurentom, kontrahentom lub konsumentom. – Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku Allegro – dodaje prezes UOKiK.

Chodzi o domyślne pojawienie się innego niż wyznaczony przez kupującego punktu odbioru, a zarazem nabywcy trudno było odnaleźć dotychczasowe miejsce dostaw.