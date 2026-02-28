Reklama

Spór Allegro z InPostem to będzie długi sitcom

Branża logistyczna nie spodziewa się prędkich rozstrzygnięć w sporze Allegro z InPostem. Najbardziej poszkodowani mogą być klienci.

Publikacja: 28.02.2026 08:46

Spór Allegro z InPostem to będzie długi sitcom

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

26 lutego Prezes UOKiK zlecił przeszukanie, które za zgodą sądu i w asyście policji odbyło się w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego faworyzowania na platformie handlu elektronicznego allegro.pl własnych usług logistycznych Allegro, w tym dostaw do automatów paczkowych Allegro One Box oraz usług przedsiębiorców należących do programu Allegro Delivery. 

Wyjaśnienia UOKiK

Podejrzewane działania mogą jednocześnie stawiać w gorszej pozycji firmy kurierskie, które nie należą do tego programu. – Podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiliśmy do sądu i uzyskaliśmy zgodę na przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy – tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

Zaznacza, że przedsiębiorca, który posiada na danym rynku pozycję dominującą, nie może podejmować działań mogących szkodzić jego konkurentom, kontrahentom lub konsumentom. – Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku Allegro – dodaje prezes UOKiK.

Chodzi o domyślne pojawienie się innego niż wyznaczony przez kupującego punktu odbioru, a zarazem nabywcy trudno było odnaleźć dotychczasowe miejsce dostaw. 

UOKiK podkreśla, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. 

Własny kanał doręczeń

Allegro zbudowało markę Allegro Delivery, składającą się 33 punktów dostaw należących do Allegro, DPD, DHL i Orlen Paczka. InPost posiada zdecydowanie największą i najbardziej jednorodną sieć automatów paczkowych w Polsce, obejmującą 28 000 lokalizacji, dobrze rozłożonych geograficznie i rozpoznawalnych dla klientów. – Alternatywne automaty dostępne dla Allegro są potencjalnie liczniejsze, lecz funkcjonują w wielu niezależnych sieciach, które nie są w pełni zharmonizowane ani pod kątem doświadczenia użytkownika, ani rozmieszczenia punktów. W praktyce oznacza to często koncentrację urządzeń obok siebie zamiast komplementarnego pokrycia terytorialnego – uważa prezes Last Mile Experts Marek Różycki. 

Konsultant branżowy Greg Urban przypomina, że konflikt między Allegro oraz InPost trwa od jakiegoś czasu. - Jednak nie sądzę, by Allegro, rozpoczynając rozwój Allegro Delivery, nie uwzględnił, że takie działania mogą się zdarzyć – wskazuje Urban.

Jesienią 2025 roku InPost złożył zawiadomienie do UOKiK o nadużywaniu przez Allegro pozycji dominującej. Spółka wniosła także do sądu arbitrażowego sprawę i żąda 98,7 mln zł kary umownej. 

Urban spodziewa się, że liczba przesyłek obsłużonych przez InPost w czwartym kwartale 2025 roku mogła zmaleć właśnie z powodu przekierowania przez Allegro części potoków do własnej sieci odbioru. 

Kto ucierpi na konflikcie?

Analitycy rynku kurierskiego nie są zaskoczeni działaniami urzędu. – W miarę jak platformy e-commerce nadal wdrażają możliwości ostatniej mili, granica między optymalizacją ekosystemu a potencjalnym przejęciem rynku będzie coraz bardziej w centrum kontroli regulacyjnej w całej Europie – przypuszcza Różycki. 

Adwokat Mateusz Chołodecki przypuszcza, że na ostateczny wyrok sądu przyjdzie stornom czekać latami. – To nie jest krótki film. To bardziej sitcom. Prawdziwe pytanie brzmi: kto najbardziej ucierpi? – zastanawia się Chołodecki. 

Źródło: rp.pl

