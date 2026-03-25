Zarząd mającej siedzibę w Tczewie spółki Trans Polonia poinformował, że 23 marca „podjął uchwałę o woli wzięcia udziału w procesie nabycia zagranicznej grupy kapitałowej działającej w branży transportowej”. W ostatnich pięciu dniach akcje spółki podrożały o blisko 37 proc. do 14,35 zł.

Reklama Reklama

Prezes Trans Polonia Dariusz Cegielski zapowiadał chęć skupowania w Europie firm transportowych, zajmujących się przewozami chemii płynnej. Wskazał na zmiany pokoleniowe właścicieli jako główny czynnik zmian.

Rynek kapitałowy przyjął te uwagę z aprobatą i w ostatnim roku wycena akcji spółki wzrosła o blisko 300 proc., a jej kapitalizacja przekroczyła 200 mln zł. Ryzykiem pozostaje zarządzanie powiększonym organizmem i znalezienie zarządu.

W 2025 roku Trans Polonia przejęła za 35 mln euro holenderską spółkę Nijman/Zeetank, dzięki czemu tegoroczne przychody powinny przekroczyć 0,5 mld zł, gdy notowane w 2024 roku wyniosły 221 mln zł.

Koncentracja w Europie

W branży transportu chemii koncentracja przebiega od kilku lat. W listopadzie 2025 roku grupa Jacky Perrenot potwierdziła zamiar przejęcia Vos Logistics – holenderskiego operatora o przychodach 350 mln euro. Grupa Jacky Perrenot osiągnie 2 mld euro przychodów do 2027 roku. W listopadzie 2025 roku Hoyer przejął duńską firmę transportu chemii Dantra Group mająca ok. 30 mln euro przychodów. W marcu 2024 roku Den Hartogh wykupił specjalizującą się w transporcie płynnej żywności H&S Group.

Wiodącymi w Europie przewoźnikami płynnej chemii są: niemiecki Hoyer (ponad 1 mld euro w 2024 roku), szwajcarski Bertschi (1 mld euro przychodów w 2025 roku) i Den Hartogh (0,6 mld euro w 2023 roku).

W tej grupie ma szansę znaleźć się Trans Polonia Group (TPG). Szacowana wartość planowanej transakcji wynosi 2 mld zł. TPG zastrzega, że podana wartość może ulec zmianie „w szczególności w wyniku przeprowadzenia badania due diligence”.

Dalszym krokiem będzie przeprowadzenie szczegółowego badania due diligence obejmującego analizę prawną, finansową, podatkową, operacyjną i regulacyjną Targetu.

Trans Polonia zakłada, że finansowanie transakcji wykorzysta kredyt bankowy lub konsorcjalny, podporządkowane finansowanie dłużne (private debt), lub wpływy z ewentualnego zbycia akcji własnych spółki, uprzednio nabytych w celu realizacji dalszych przejęć.

Struktura potencjalnego finansowania nie zakłada natomiast podwyższenia kapitału zakładowego spółki i emisji nowych akcji emitenta.

Trans Polonia przeprowadziła wstępne rozmowy z instytucjami finansowymi, w tym z bankami komercyjnymi, Polskim Funduszem Rozwoju oraz wybranymi funduszami private debt. „Przeprowadzone rozmowy potwierdziły wykonalność koncepcji finansowania Spółki, przy zastrzeżeniu, że ostateczna struktura finansowania uzależniona będzie od wyników badania due diligence oraz potwierdzenia kondycji finansowej i wyników operacyjnych Targetu na kolejnych etapach procesu.”

Wstępny etap

TPG uprzedza, że rozmowy są na wstępnym etapie, a spółka zawarła z podmiotem prowadzącym proces umowę o zachowaniu poufności, złożyła niewiążącą ofertę nabycia i otrzymała potwierdzenie zakwalifikowania do kolejnego etapu procesu transakcyjnego.

Podmiot przejmowany jest grupą kapitałową prowadzącą działalność operacyjną w sektorze transportowym na rynkach międzynarodowych, o przychodach na poziomie 450 mln euro rocznie, przy zachowaniu standardowych parametrów rentowności dla branży transportowo-logistycznej.

Ze względu na dobro prowadzonych negocjacji oraz obowiązek zachowania poufności, Trans Polonia na obecnym etapie nie ujawnia nazwy przejmowanego podmiotu ani dalszych szczegółów identyfikacyjnych. „Stosowne informacje zostaną przekazane w kolejnych raportach bieżących niezwłocznie po ustaniu przesłanek uzasadniających opóźnienie ujawnienia informacji poufnej” zastrzega Trans Polonia.