Ministerstwo Infrastruktury proponuje zezwolenia dla przewoźników ukraińskich

Innym palącym problemem branży jest uregulowanie pośrednictwa, spedycji i nadawania ładunków w transporcie drogowym. Będą mogły zlecać wykonanie przewozów jedynie podmiotom uprawnionym do wykonywania takiego przewozu, czyli posiadającym odpowiednie zezwolenie oraz licencję.

Zleceniodawca „będzie obowiązany do sprawdzenia posiadania przez przewoźnika drogowego, któremu zamierza zlecić przewóz drogowy, wymaganych dokumentów uprawniających do wykonania danego rodzaju międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy”. MI zaznacza, że projekt ustawy przewiduje jednocześnie nowe sankcje w postaci wysokich kar pieniężnych za niestosowanie się do wprowadzonych obowiązków.

Przewoźnicy od lat zabiegają o ochronę przed pośrednikami, którzy - jak uważają przedstawiciele firm transportowych - zabierają większość marży.