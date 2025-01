Potęga biurokratycznego absurdu w uszczelnianiu sankcji

Rażąca niesprawiedliwość

Nowelizowana ustawa wymaga, aby w terminie do 45 dni „od dnia wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej, [eksporterzy] mają obowiązek pozyskania dokumentu potwierdzającego dokonanie odprawy celnej towarów z państwa przeznaczenia i okazania go na każde żądanie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego”.

Spedytorzy nie wiedzą czemu i komu ma służyć obowiązek dostarczania potwierdzenia odprawy celnej importowej, z kraju do którego towar jest eksportowany. – Po wykonaniu tej czynności (zgłoszenia do procedury importowej) podmiot (kontrahent naszego, polskiego eksportera) może zrobić z towarem co chce, w tym sprzedać towar komu chce. Proponowałabym zatem odstąpić od tego pomysłu i uczulać polskich producentów i eksporterów na zakres sankcji nie tylko UE, ale i Wielkiej Brytanii oraz USA – zaznacza pełnomocnik zarządu Terramar Kamila Piotrowska-Król.

Pracownicy agencji celnych są także zaszokowani wysokością kar pieniężnych, które może nałożyć naczelnik urzędu celno-skarbowego, w wysokości do 500 000 zł. Sienkiewicz uważa, że wysokość należy obniżyć do 20 tys. zł. – Kary opisane w tym ustępie odnoszą się do pojedynczego zgłoszenia celnego. W sytuacji, w której eksporter, nie ze swojej winy, nie zdołał pozyskać od swojego klienta dowodów odpraw celnych np. 10 kontenerów z tym samym towarem, sumaryczna kara według obecnej redakcji przepisu wyniosłaby aż 5.000.000 zł. Tego typu kumulacja kar nakładanych w gruncie rzeczy za jedno i to samo wykroczenie (jedną transakcję) byłaby rażącą niesprawiedliwością – podkreśla Sienkiewicz.

Niepokojące zapisy

Projekt krytykuje także Polska Izba Spedycji i Logistyki. „Największe zastrzeżenia budzą nowe obowiązki eksporterów towarów objętych zakazami wywozowymi do Rosji i Białorusi w przypadku wywozu towarów do państw, co do których istnieje ryzyko, że biorą udział w obchodzeniu sankcji lub przewożenia towarów w tranzycie przez Rosję lub Białoruś, złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, dotyczącego szczegółów dostawy i transportu, w tym danych końcowego użytkownika towarów, termin przedstawienia w ciągu 45 dni od daty eksportu towarów dokumentu potwierdzającego dokonanie odprawy celnej w państwie przeznaczenia, którego niewypełnienie może wiązać się z nałożeniem kary pieniężnej do 500.000 zł, oświadczenie producenta towarów o podjęciu działań w celu określenia, czy towary będą używane zgodnie z warunkami przewidzianymi w unijnych przepisach (w razie stwierdzenia wysokiego ryzyka obchodzenia sankcji), a także nałożenie na importerów drewna, artykułów z drewna oraz węgla drzewnego z państw, co do których istnieje ryzyko obchodzenia sankcji, obowiązku przedłożenia organom celnym dowodów potwierdzających państwo pozyskania drewna, w tym informacji o regionie pozyskania drewna w danym państwie, danych dostawcy i wytwórcy produktu drewnianego” wskakuje Izba w piśmie do Senatu.

Grudniowa korespondencja PISiL w tym samym temacie z Sejmem nie przyniosła rezultatów.