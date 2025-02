Ruszyła operacja „deregulacja polskiej gospodarki”

- Ograniczenie liczby pośredników w transporcie drogowym

Organizacja przewoźników uważa, że należy ustawowo ograniczyć liczbę pośredników pomiędzy zleceniodawcą a przewoźnikiem do jednego. Kolejne firmy pośredniczące nakładają swoje prowizje, drastycznie obniżając wynagrodzenie przewoźnika. W rezultacie otrzymane stawki nie pokrywają podstawowych kosztów, takich jak paliwo, opłaty drogowe czy wynagrodzenie kierowcy. „Szczególnie dotkliwe są zaniżone stawki na powrotach do Polski, gdzie fracht nie starcza nawet na opłaty drogowe i paliwo, mimo że koszt przejechania kilometra z ładunkiem jest taki sam jak w innych kierunkach” wskazuje organizacja.

- Skrócenie terminów płatności i korekty VAT

Zrzeszenie apeluje o skrócenie maksymalnych terminów płatności za faktury do 14 dni, z możliwością przedłużenia - w uzasadnionych przypadkach - do 30 dni, oraz wprowadzenie surowych sankcji za ich przekraczanie. „Należy skrócić termin korekty VAT (tzw. ulga na złe długi) z obecnych 90 dni do 14 dni od nieuregulowania należności. Obecny długi termin umożliwia dłużnikom celowe przedłużanie płatności, a nawet wyrejestrowanie się z podatku VAT, co uniemożliwia przewoźnikom skorzystanie z ulgi”.

- Wprowadzenie urzędowego systemu przedpłat w transporcie drogowym